Каховська ГЕС не підлягає відновленню – Клименко

В результаті теракту зруйновано 11 із 28 прольотів верхньої частини греблі.

Каховська гідроелектростанція (ГЕС), яку росіяни підірвали 6 червня, не підлягає відновленню, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з представниками іноземних дипломатичних установ щодо побудови системи реалізації Формули миру.

Каховська ГЕС не підлягає відновленню – Клименко
© Схеми

За інформацією міністерства, в результаті теракту зруйновано 11 із 28 прольотів верхньої частини греблі. 3 машинної зали ГЕС витекло 150 тонн мастила.

180 населених пунктів потрапили до зони надзвичайної ситуації. Щонайменше 34 людини загинули, ще 28 - отримали поранення. Безвісти зниклими вважаються 39 осіб. З підтоплених районів вивезли майже 4 тисячі людей та сотні домашніх тварин. Під час рятувальної операції та евакуації росіяни неодноразово відкривали вогонь по людях.

Клименко подякував країнам-партнерам за допомогу в ліквідації наслідків російського теракту на загальну суму 136 млн грн.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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