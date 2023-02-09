Після обміну лампочок Україні радять почати обмін старих газових котлів на нові: це набагато важливіше

І більш реально, ніж побудувати 2 атомні енергоблоки за 6 років до 2030 року за 10 млрд доларів, інформує ZN.ua.

Після обміну лампочок Україні радять почати обмін старих газових котлів на нові: це набагато важливіше
© The Boilerexchange

Заміна старих газових котлів на нові дозволить Україні заощадити до 2 млрд кубометрів газу на рік і повністю відмовитися від імпорту блакитного палива. Про це написав на своїй сторінці у Facebook екс-глава “Оператора газотранспортної системи” Сергій Макогон.

"Після дуже вдалого проекту заміни старих лампочок на енергоощадні, новим спільним проектом з ЄС має стати заміна старих газових котлів/колонок на нові енергоефективні. Звісно, це більш складний проект, але й результат буде дуже суттєвим. Колись у 2015-2016 роках Нафтогаз пропонував використати китайський кредит на заміну індивідуальних котлів. Але щось не склалося і у той час уряд Гройсмана рішення так і не прийняв. Може цього разу вийде", - зазначив він.

За словами фахівця, зараз в Україні населення є основним споживачем газу, а використання газу для систем індивідуального опалення складає майже 70% від всього споживання газу населенням.

"За рахунок використання більш енергоефективних котлів можна зекономити до 2 млрд кубометрів газу, а це майже 1.2 млрд доларів на рік за ринковою ціною", - зазначив він.

Навіть скорочення споживання на 1 млрд кубометрів зробить Україну майже самодостатньою в природньому газі.

"Видобуток в 2022 році склав 18,5 млрд кубометрів, а споживання я оцінюю в 19,5 млрд кубометрів", - нагадав Макогон.


Лія Ільченко, ZN.ua





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