ПриватБанк повідомив про припинення зняття готівки з деяких карток

Державний ПриватБанк зупиняє зняття готівки та євро з деяких карт. Власники цих карток можуть зняти готівку до 1 червня. Після 1 червня картки функціонуватимуть лише для онлайн- платежів.

ПриватБанк зупиняє зняття готівки з деяких карток: гроші можна забрати до 1 червня

Про це стало відомо із повідомлення прес-служби банку.

Зняти готівкову валюту буде неможливо з віртуальних карток, випущених ПриватБанком. З 1 червня така функція буде в них заблокована. Причому ця функція не буде доступна ні в касах ПриватБанку, ні в будь-яких інших банках.

При цьому інші функції віртуальних карток залишаються доступними. Так, як і раніше, можна буде виконувати такі операції:

  • проводити платежі онлайн;
  • оплачувати покупки на інтернет-платформах, у тому числі за кордоном.

ПриватБанк зупиняє зняття готівки з деяких карток: гроші можна забрати до 1 червня

Готівку можна зняти з віртуальної картки до 1 червня

Готівкові долари та євро можна буде зняти до 1 червня. Але для цього слід поквапитися із поданням заявки на видачу готівкової валюти. Можна отримати гроші в одному із відділень ПриватБанку.

Крім того, можна оформити заявку онлайн. Однак потрібно встигнути це зробити до початку літа. При цьому термін отримання готівкових доларів та євро за заявкою триватиме до кінця червня.

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку скаржаться, що банк затягує процес оформлення пенсійної картки у тому випадку, якщо клієнт відмовляється разом із пенсійною оформити ще й кредитну картку "Універсальна".


Марченко Любов, Тудей





Интересные новости
Фонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на 5,1 мільярдаФонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на 5,1 мільярда
Власний видобуток газу та розосередження генерації – що іще допоможе нам пережити наступну зимуВласний видобуток газу та розосередження генерації – що іще допоможе нам пережити наступну зиму
Raiffeisen Bank International має намір передати російський підрозділ акціонерам — ЗМІRaiffeisen Bank International має намір передати російський підрозділ акціонерам — ЗМІ
Незважаючи на війну: у Миколаївській області запущено нову вітрову електростанціюНезважаючи на війну: у Миколаївській області запущено нову вітрову електростанцію
Для Бортницької станції аерації за 6,4 млн гривень куплять нове обладнанняДля Бортницької станції аерації за 6,4 млн гривень куплять нове обладнання
Блок рекламы


Похожие новости
Коломойський відмовився надавати свідчення у Високому суді Лондона – коментар ПриватбанкуКоломойський відмовився надавати свідчення у Високому суді Лондона – коментар Приватбанку
В "Укренерго" радять обмежувати використання деяких приладів, щоб допомогти відновленню енергосистемиВ "Укренерго" радять обмежувати використання деяких приладів, щоб допомогти відновленню енергосистеми
Крадіжка грошей с банківських рахунків: аферисти обікрали понад тисячу картокКрадіжка грошей с банківських рахунків: аферисти обікрали понад тисячу карток
ПриватБанк скасував комісії на перекази з ПольщіПриватБанк скасував комісії на перекази з Польщі
В Україні відбудеться масова заміна банківських кредитних карток: названо причинуВ Україні відбудеться масова заміна банківських кредитних карток: названо причину
БЕБ повідомив, що викрив представництво міжнародного бренду таксі в Україні в ухиленні від сплати податків: що відбулося насправдіБЕБ повідомив, що викрив представництво міжнародного бренду таксі в Україні в ухиленні від сплати податків: що відбулося насправді
ЄЦБ попередив про можливі проблеми в деяких банках Євросоюзу – BloombergЄЦБ попередив про можливі проблеми в деяких банках Євросоюзу – Bloomberg
ПриватБанк збільшив мінімальну суму замовлення готівкових доларівПриватБанк збільшив мінімальну суму замовлення готівкових доларів
Обсяг готівки в обігу з початку року скоротився – НацбанкОбсяг готівки в обігу з початку року скоротився – Нацбанк
На тимчасово окупованих територіях Луганщини значна нестача готівки — ОВАНа тимчасово окупованих територіях Луганщини значна нестача готівки — ОВА
Последние новости
Подгружаем последние новости