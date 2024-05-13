Приватбанк кредитуватиме аграріїв за держпрограмою компенсацій

Приватбанк надаватиме фінансування сільгоспвиробникам в рамках держпрограми компенсацій за сільгосптехніку українського виробництва, яку було анонсовано в рамках політики «Зроблено в Україні». Про це повідомляє пресслужба держбанку.

За словами члена правління Приватбанку з питань МСБ Євгена Заіграєва, банк є одним з лідерів на ринку кредитування агротехніки та спецтехніки для українського бізнесу і активно приймає участь у державних програмах та проєктах із європейськими кредиторами, щоб зробити придбання сучасної вітчизняної агротехніки більш доступним для фермерів та господарств.

Згідно з програмою, українські аграрії можуть придбати в кредит від Приватбанку техніку українських виробників, внесену у реєстр, і отримати за неї компенсацію до 25% від вартості.

За даними Міністерства економіки України, наразі у переліку сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва, вартість яких частково компенсується з бюджету, декілька тисяч номенклатурних позицій техніки.