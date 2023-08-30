ПриватБанк відновив продаж валюти у Приват24

У клієнтів ПриватБанку з'явилася можливість купувати валюту онлайн через платформу Приват24. Про це повідомили у пресслужбі установи.

Вказано, що валюту можна купити для зарахування на валютні картки чи рахунки. Будуть враховані вимоги регулятора і встановлені ліміти на проведення таких операцій. Йдеться про суму до 50 тисяч гривень на календарний місяць.

Член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко повідомив, що валюта продається за поточним картковим курсом банку.

Як купити валюту онлайн у ПриватБанку

Валюту можна придбати у Приват24. Для цього слід треба зайти у меню "Перекази на картки" й вибрати свою гривневу картку, з якої будуть списані кошти, та картку в американських доларах чи євро. На неї буде зарахована валюта. У разі, якщо клієнт не має валютної картки, він може оформити інтернет-картку у доларах чи євро безкоштовно. Ця послуга доступна у Приват24 – знадобиться всього кілька секунд, тому потреби у відвідуванні відділення банку немає.

Нагадаємо, що Національний банк України повернув послугу онлайн-купівлі валюти 29 серпня. Першим цей сервіс запропонував клієнтам monobank. ПриватБанк також оперативно відреагував на зміни. Він одразу повідомив про проведення налаштувань сервісу безготівкового валютообміну.

Директор Департаменту ринків капіталу ПриватБанку Антон Коваленко зазначив, що банк підтримує дії НБУ, спрямовані на мінімізацію множинності обмінних курсів та подальшу лібералізацію валютного ринку.

"ПриватБанк відновлює безготівкову продаж валюти прозоро та в рамках етичних норм, щоб не створювати тиску на золотовалютні резерви України та потенційного навантаження на ринок через різницю курсів", - вказали представники установи.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанку, Ощадбанку та іншим зменшать прибуток.