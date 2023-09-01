ПриватБанк запустив для клієнтів акцію: діє до 30 жовтня

ПриватБанк запустив нову акцію, яка діятиме до 30 жовтня. Клієнти зможуть заощаджувати на покупках товарів для ремонту та будинку.

У прес-службі ПриватБанку повідомили, що в акції можуть взяти участь громадяни України з 18-річного віку, які мають індивідуальний податковий номер. Йдеться про власників банківських карток "Універсальна" або "Універсальна Gold".

Клієнти ПриватБанку мають:

зареєструватись в акції;

розрахуватися банківською карткою "Універсальна" або "Універсальна Gold" у магазинах категорії "Будинок та ремонт" та/або на їхніх інтернет-сайтах.

Реєстрація можлива на пропозицію в Приват24 або на e-mail, а також безпосередньо на сторінці акції.

Учасники, які виконають запропоновані умови, можуть розраховувати на кешбек 5% вартості товару. Він обмежений сумою 500 грн на місяць (621,12 грн з урахуванням ПДФО). ПриватБанк сплачуватиме податки за кешбек від імені учасника.

Кешбеки нараховуватимуть наступного тижня після покупки.

Наразі кількість учасників вже перевищила 2600 осіб.

Нагадаємо, що зараз багато українців купують товари для ремонту, бо внаслідок бойових дій зруйновано багато будинків та квартир. Завдяки новій ініціативі ПриватБанку люди мають можливість заощадити кошти.

ПриватБанк запустив національну акселераційну програму "Власне"

Заступник Міністра цифрової трансформації щодо євроінтеграції Валерія Іонан повідомила, що нова програма передбачена для реалізації підприємницького потенціалу українців. Для них передбачена потужна освітня та матеріальна база для розвитку власної справи. Наші співвітчизники отримають освітню, менторську та фінансову підтримку.

1000 учасників, які краще виконають тестові завдання після кожного модуля навчання, перейдуть до індивідуального менторського супроводу. Наприкінці навчання учасники презентують свої бізнес-концепції, а ментори виберуть понад 30 переможців. Їм виплатять за 100 000 грн.

Десять найвдаліших проектів змагатимуться за звання суперфіналіста та головний приз у 800 000 грн. Гроші можна буде направити на розробку продуктів, маркетингові дослідження, встановлення нового обладнання та інші інвестиції у розвиток бізнесу.

Раніше повідомлялося, що ПриватБанк відновив продаж валюти онлайн у межах лімітів, встановлених Нацбанком.