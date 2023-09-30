Фонд держмайна запустив портал з вакансіями керівників держпідприємств

На даний час відкрито 62 вакансії на керівні посади на держпідприємствах.

Фонд держмайна запустив електронну систему відбору кандидатів на керівні посади держпідприємств - Кадровий резерв. Про це повідомляє пресслужба ФДМ, інформує ZN.ua.

Фонд держмайна запустив портал з вакансіями керівників держпідприємств

Зазначається, що на порталі зібрано всі актуальні вакансії керівників компаній, які перебувають в управлінні ФДМ. Наразі відкрито 62 вакансії на керівні посади на держпідприємствах та 13 вакансій в акціонерних товариствах з державною часткою участі.

Найбільший попит на керівників інженерних та наукових підприємств (25 вакансій), переробних підприємств (19), видобувних та будівельних компаній (по 7).

Кандидати можуть подати анкету в онлайн-форматі, щоб взяти участь у відборі на керівну посаду або отримувати пропозиції відповідно до вказаних побажань.

Кадровий резерв допомагатиме швидше знаходити необхідного кандидата на вакантну посаду директора, щоб не допустити перерв у роботі підприємства.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Болгарія заборонила ввезення українського соняшнику на кілька місяцівБолгарія заборонила ввезення українського соняшнику на кілька місяців
У яких країнах Європи туристи найчастіше скаржаться на кишенькових злодіївУ яких країнах Європи туристи найчастіше скаржаться на кишенькових злодіїв
Фонд держмайна запустив портал з вакансіями керівників держпідприємствФонд держмайна запустив портал з вакансіями керівників держпідприємств
Держфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривеньДержфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривень
Бернара Арно запідозрили у відмиванні грошейБернара Арно запідозрили у відмиванні грошей
Блок рекламы


Похожие новости
ПриватБанк запустив для клієнтів акцію: діє до 30 жовтняПриватБанк запустив для клієнтів акцію: діє до 30 жовтня
Українці перерахували майже 6 млн грн за збільшення стажу та пенсії – Пенсійний фондУкраїнці перерахували майже 6 млн грн за збільшення стажу та пенсії – Пенсійний фонд
Sense Bank націоналізують: НБУ запустив процедуруSense Bank націоналізують: НБУ запустив процедуру
Суд повернув державі «нафтопровід Медведчука» — Фонд держмайнаСуд повернув державі «нафтопровід Медведчука» — Фонд держмайна
Фонд держмайна розпочинає продаж вилучених активів росіянФонд держмайна розпочинає продаж вилучених активів росіян
Правоохоронці викрили схему привласнення 1500 кв. м нерухомих об'єктів держпідприємства в КиєвіПравоохоронці викрили схему привласнення 1500 кв. м нерухомих об'єктів держпідприємства в Києві
Мін'юст запустив процес націоналізації активів Бабакова, Гінера та ВоєводінаМін'юст запустив процес націоналізації активів Бабакова, Гінера та Воєводіна
Уряд затвердив план перетворення "Енергоатому" з держпідприємства на АТУряд затвердив план перетворення "Енергоатому" з держпідприємства на АТ
Данія відкрила інвестиційний фонд для УкраїниДанія відкрила інвестиційний фонд для України
В Україні зросла середня зарплата: Пенсійний фонд показав, від якого показника розраховуватиме пенсіїВ Україні зросла середня зарплата: Пенсійний фонд показав, від якого показника розраховуватиме пенсії
Последние новости
Подгружаем последние новости