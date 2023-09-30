Фонд держмайна запустив портал з вакансіями керівників держпідприємств

На даний час відкрито 62 вакансії на керівні посади на держпідприємствах.

Фонд держмайна запустив електронну систему відбору кандидатів на керівні посади держпідприємств - Кадровий резерв. Про це повідомляє пресслужба ФДМ, інформує ZN.ua .

Зазначається, що на порталі зібрано всі актуальні вакансії керівників компаній, які перебувають в управлінні ФДМ. Наразі відкрито 62 вакансії на керівні посади на держпідприємствах та 13 вакансій в акціонерних товариствах з державною часткою участі.

Найбільший попит на керівників інженерних та наукових підприємств (25 вакансій), переробних підприємств (19), видобувних та будівельних компаній (по 7).

Кандидати можуть подати анкету в онлайн-форматі, щоб взяти участь у відборі на керівну посаду або отримувати пропозиції відповідно до вказаних побажань.

Кадровий резерв допомагатиме швидше знаходити необхідного кандидата на вакантну посаду директора, щоб не допустити перерв у роботі підприємства.