ПриватБанк встановив обмеження на зняття готівки

Приватбанк блокує своїм клієнтам зняття грошей з рахунків. Причина в тому, що банк виставив добові обмеження на зняття готівки. Якщо клієнт намагається перевищити цей ліміт, грошей йому не віддадуть. Однак є спосіб обійти цю перешкоду.

Чому і як ПриватБанк обмежує користування готівкою, і яким чином можна обійти цю заборону, розповів obozrevatel.

Зокрема житель Дніпра Кирило розповів, що ПриватБанк не дав йому зняти всі гроші з депозиту.

"У мене було таке, що після зняття готівки з власного депозиту в ПриватБанку надійшло повідомлення, що я вже ліміт на зняття готівки вичерпав", - поділився чоловік.

Кирило розповів, що кошти на депозиті він накопичував кілька років, переказуючи туди гроші із зарплатної картки. Природно, за цей час нагромадилася солідна сума. А ось зняти її з першого разу не вдалося.

При цьому після того, як чоловік особисто звернувся до банку, з нього зняли обмеження, і за кілька днів йому все ж таки вдалося забрати всю суму.

Слід зазначити, що обмеження на зняття готівки існують не лише у ПриватБанку, а й в інших банках. Такі обмеження банки запровадили для того, щоб уникнути надмірного виведення готівки з рахунків. Наприклад, ПриватБанк не дає знімати понад 100 тисяч гривень на добу своїм клієнтам, які перебувають в Україні. А тим, хто за кордоном, взагалі дозволяють знімати лише суму до 50 тисяч на день (в еквіваленті до гривні).

Але при цьому є вихід: можна переказати гроші з одного рахунку на інший та зняти частину готівки ще з іншого рахунку.

Однак обмеження на зняття готівки – це лише частина з тих підводних каменів, на які може натрапити клієнт при користуванні банківськими послугами. Система фінмоніторингу не спить і блокує транзакції, а також видачу грошей з рахунків за найменшої підозри у спробі уникнути податків або шахрайстві.

Підозру у системи фінмоніторингу можуть викликати такі операції:

поповнення рахунку готівкою на велику суму. З 1 серпня здійснити таку операцію таємно не вдасться. Будь-яке поповнення готівкою буде здійснюватися тільки з фіксацією номера мобільного телефону людини, яка поповнює рахунок. Отже, її дані будуть відомі банку;

операції на нетипові для клієнта суми або суму від 400 тис. грн;

перекази, які здійснюють за участю PEP (це публічні особи – чиновники, депутати всіх рівнів);

операції ФОПів та юридичних осіб, які зареєстровані менше трьох місяців тому;

операції, пов'язані із дробленням великих сум на дрібніші.

Нагадаємо, українцям розповіли, як можна спробувати обійти фінансовий моніторинг, щоб уникнути блокування картки. Втім, ніхто не гарантує, що ці поради виявляться ефективними.