ПриватБанк встановив обмеження на зняття готівки

Приватбанк блокує своїм клієнтам зняття грошей з рахунків. Причина в тому, що банк виставив добові обмеження на зняття готівки. Якщо клієнт намагається перевищити цей ліміт, грошей йому не віддадуть. Однак є спосіб обійти цю перешкоду.

ПриватБанк виставив обмеження на зняття готівки: як можна обійти заборону

Чому і як ПриватБанк обмежує користування готівкою, і яким чином можна обійти цю заборону, розповів obozrevatel.

Зокрема житель Дніпра Кирило розповів, що ПриватБанк не дав йому зняти всі гроші з депозиту.

"У мене було таке, що після зняття готівки з власного депозиту в ПриватБанку надійшло повідомлення, що я вже ліміт на зняття готівки вичерпав", - поділився чоловік.

Кирило розповів, що кошти на депозиті він накопичував кілька років, переказуючи туди гроші із зарплатної картки. Природно, за цей час нагромадилася солідна сума. А ось зняти її з першого разу не вдалося.

При цьому після того, як чоловік особисто звернувся до банку, з нього зняли обмеження, і за кілька днів йому все ж таки вдалося забрати всю суму.

Слід зазначити, що обмеження на зняття готівки існують не лише у ПриватБанку, а й в інших банках. Такі обмеження банки запровадили для того, щоб уникнути надмірного виведення готівки з рахунків. Наприклад, ПриватБанк не дає знімати понад 100 тисяч гривень на добу своїм клієнтам, які перебувають в Україні. А тим, хто за кордоном, взагалі дозволяють знімати лише суму до 50 тисяч на день (в еквіваленті до гривні).

ПриватБанк виставив обмеження на зняття готівки: як можна обійти заборону

Але при цьому є вихід: можна переказати гроші з одного рахунку на інший та зняти частину готівки ще з іншого рахунку.

Однак обмеження на зняття готівки – це лише частина з тих підводних каменів, на які може натрапити клієнт при користуванні банківськими послугами. Система фінмоніторингу не спить і блокує транзакції, а також видачу грошей з рахунків за найменшої підозри у спробі уникнути податків або шахрайстві.

Підозру у системи фінмоніторингу можуть викликати такі операції:

  • поповнення рахунку готівкою на велику суму. З 1 серпня здійснити таку операцію таємно не вдасться. Будь-яке поповнення готівкою буде здійснюватися тільки з фіксацією номера мобільного телефону людини, яка поповнює рахунок. Отже, її дані будуть відомі банку;
  • операції на нетипові для клієнта суми або суму від 400 тис. грн;
  • перекази, які здійснюють за участю PEP (це публічні особи – чиновники, депутати всіх рівнів);
  • операції ФОПів та юридичних осіб, які зареєстровані менше трьох місяців тому;
  • операції, пов'язані із дробленням великих сум на дрібніші.

Нагадаємо, українцям розповіли, як можна спробувати обійти фінансовий моніторинг, щоб уникнути блокування картки. Втім, ніхто не гарантує, що ці поради виявляться ефективними.


Марченко Любов, Тудей





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