«ПриватБанк» продовжив терімн дії карток на 24 місяці

Картки будуть дійсні ще понад 24 місяці від дати закінчення її терміну.

«ПриватБанк» повідомляє про те, що картки, у яких закінчується термін, не потрібно буде перевипускати, їх термін експлуатації буде автоматично продовжено ще на 24 місяці. Про це повідомляє пресслужба банку у вівторок, 1 серпня, інформує ZN.ua.

«ПриватБанк» продовжив терімн дії карток на 24 місяці

За картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:

• оплата в магазинах по POS-терміналу;

• зняття готівки в банкоматах;

• операції в «Приват24»;

• поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).


Оксана Лебедина, ZN.ua





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