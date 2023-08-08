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2023-08-08
«ПриватБанк» продовжив терімн дії карток на 24 місяці
Картки будуть дійсні ще понад 24 місяці від дати закінчення її терміну.
«ПриватБанк» повідомляє про те, що картки, у яких закінчується термін, не потрібно буде перевипускати, їх термін експлуатації буде автоматично продовжено ще на 24 місяці. Про це повідомляє
За картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:
• оплата в магазинах по POS-терміналу;
• зняття готівки в банкоматах;
• операції в «Приват24»;
• поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).
Оксана Лебедина, ZN.ua