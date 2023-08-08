«ПриватБанк» продовжив терімн дії карток на 24 місяці

Картки будуть дійсні ще понад 24 місяці від дати закінчення її терміну.

«ПриватБанк» повідомляє про те, що картки, у яких закінчується термін, не потрібно буде перевипускати, їх термін експлуатації буде автоматично продовжено ще на 24 місяці. Про це повідомляє пресслужба банку у вівторок, 1 серпня, інформує ZN.ua .

За картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:

• оплата в магазинах по POS-терміналу;

• зняття готівки в банкоматах;

• операції в «Приват24»;

• поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).