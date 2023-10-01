Болгарія заборонила ввезення українського соняшнику на кілька місяців

За винятком соняшника, Болгарія не має заперечень щодо експорту українських агрокультур.

Болгарія забороняє імпорт українського соняшника до кінця листопада. З цією метою уряд Болгарії та Ініціативний комітет фермерів підписали відповідний меморандум. Про це 29 вересня повідомило Міністерство сільського господарства та землеробства Болгарії, інформує ZN.ua .

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Глава відомства Кирило Ватєв провів онлайн-зустріч із міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським. Під час неї болгарський міністр і ознайомив свого українського колегу із меморандумом.

Передбачається, що після закінчення терміну заборони почне діяти ліцензійний режим експорту соняшнику, пшениці, кукурудзи та ріпаку відповідно до узгодженого плану між Україною та Єврокомісією.

Також Ватєв поінформував Сольського про занепокоєння болгарських сільгоспвиробників та переробників у зв'язку з імпортом рафінованої та нерафінованої соняшникової олії, сухого молока, меду, цукру та замороженої малини з України.

Як зазначила прес-служба Мінагрополітики України, за винятком соняшника, Болгарія не має заперечень щодо українського експорту культур.

"Міністри домовилися погодити технічні деталі процедури експорту агропродукції до Болгарії та обговорити їх результати на наступній зустрічі у першій половині жовтня", – йдеться у повідомленні.