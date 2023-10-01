Болгарія заборонила ввезення українського соняшнику на кілька місяців

За винятком соняшника, Болгарія не має заперечень щодо експорту українських агрокультур.

Болгарія забороняє імпорт українського соняшника до кінця листопада. З цією метою уряд Болгарії та Ініціативний комітет фермерів підписали відповідний меморандум. Про це 29 вересня повідомило Міністерство сільського господарства та землеробства Болгарії, інформує ZN.ua.

Болгарія заборонила ввезення українського соняшнику на кілька місяців
© freepik/freepik

Глава відомства Кирило Ватєв провів онлайн-зустріч із міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським. Під час неї болгарський міністр і ознайомив свого українського колегу із меморандумом.

Передбачається, що після закінчення терміну заборони почне діяти ліцензійний режим експорту соняшнику, пшениці, кукурудзи та ріпаку відповідно до узгодженого плану між Україною та Єврокомісією.

Також Ватєв поінформував Сольського про занепокоєння болгарських сільгоспвиробників та переробників у зв'язку з імпортом рафінованої та нерафінованої соняшникової олії, сухого молока, меду, цукру та замороженої малини з України.

Як зазначила прес-служба Мінагрополітики України, за винятком соняшника, Болгарія не має заперечень щодо українського експорту культур.

"Міністри домовилися погодити технічні деталі процедури експорту агропродукції до Болгарії та обговорити їх результати на наступній зустрічі у першій половині жовтня", – йдеться у повідомленні.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Болгарія заборонила ввезення українського соняшнику на кілька місяцівБолгарія заборонила ввезення українського соняшнику на кілька місяців
У яких країнах Європи туристи найчастіше скаржаться на кишенькових злодіївУ яких країнах Європи туристи найчастіше скаржаться на кишенькових злодіїв
Фонд держмайна запустив портал з вакансіями керівників держпідприємствФонд держмайна запустив портал з вакансіями керівників держпідприємств
Держфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривеньДержфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривень
Бернара Арно запідозрили у відмиванні грошейБернара Арно запідозрили у відмиванні грошей
Блок рекламы


Похожие новости
Болгарія розірвала з російським "Лукойлом" договір щодо нафтового терміналу на березі Чорного моряБолгарія розірвала з російським "Лукойлом" договір щодо нафтового терміналу на березі Чорного моря
Наступні два роки будуть складними для Африки через блокування українського зерна – британська розвідкаНаступні два роки будуть складними для Африки через блокування українського зерна – британська розвідка
РФ запроваджує заборону на ввезення готової продукції з риби з недружніх країнРФ запроваджує заборону на ввезення готової продукції з риби з недружніх країн
Індійський мільярдер купив у росіянина розкішний маєток у Лондоні: угода стала найдорожчою за кілька роківІндійський мільярдер купив у росіянина розкішний маєток у Лондоні: угода стала найдорожчою за кілька років
ЄК продовжила заборону імпорту українського зерна до 5 країн ЄСЄК продовжила заборону імпорту українського зерна до 5 країн ЄС
Дефолт переноситься: міністерка фінансів США дає законодавцям ще кілька днівДефолт переноситься: міністерка фінансів США дає законодавцям ще кілька днів
У Кабміні реанімували чергову ідею кількарічної давнини - тепер про електронні кабінети надрокористувачаУ Кабміні реанімували чергову ідею кількарічної давнини - тепер про електронні кабінети надрокористувача
Власник українського "Сенс Банку" та російської "Альфа-Груп" йде з РосіїВласник українського "Сенс Банку" та російської "Альфа-Груп" йде з Росії
У Болгарії також готуються до призупинення імпорту українського зернаУ Болгарії також готуються до призупинення імпорту українського зерна
Чехія не планує забороняти імпорт українського зерна – The GuardianЧехія не планує забороняти імпорт українського зерна – The Guardian
Последние новости
Подгружаем последние новости