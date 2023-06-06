ЄК продовжила заборону імпорту українського зерна до 5 країн ЄС

Європейська комісія продовжила дію заборони імпорту української пшениці, кукурудзи, ріпака та соняшника до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини до середини вересня. Про це йдеться у публікації видання Dziennik Gazeta Prawna, передають Українські Новини.

ЄК продовжила заборону імпорту українського зерна до 5 країн ЄС

Заборона імпорту

«Європейська комісія продовжила заборону ЄС на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпака та соняшника з України до середини вересня. Вона набула чинності 2 травня та замінила собою односторонні рішення про заборону ввезення, запроваджені країнами, що межують з Україною, у тому числі Польщею», — йдеться в публікації.





Интересные новости
Акції Nvidia та інших компаній у сфері штучного інтелекту впали після раліАкції Nvidia та інших компаній у сфері штучного інтелекту впали після ралі
Нацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку до $2 мільярдів за місяцьНацбанк збільшив продаж валюти на міжбанку до $2 мільярдів за місяць
Тендер МОЗ більш ніж на мільярд прописано під структуру, що може бути пов'язана з РФ - ЗМІТендер МОЗ більш ніж на мільярд прописано під структуру, що може бути пов'язана з РФ - ЗМІ
В Україні відновили повірки лічильників на газ, воду, теплоВ Україні відновили повірки лічильників на газ, воду, тепло
Падіння неминуче: аграрії спрогнозували рівень врожаю та експорту у новому сезоніПадіння неминуче: аграрії спрогнозували рівень врожаю та експорту у новому сезоні
Блок рекламы


Похожие новости
ЄС офіційно продовжив скасування мит на товари з України ще на рікЄС офіційно продовжив скасування мит на товари з України ще на рік
В Україні зафіксована рекордна активність шахраївВ Україні зафіксована рекордна активність шахраїв
В Україні відновили повірки лічильників на газ, воду, теплоВ Україні відновили повірки лічильників на газ, воду, тепло
В Україні викрили нову фінансову пірамідуВ Україні викрили нову фінансову піраміду
Росіяни вкрали «Мавку»: у РФ незаконно показують український мультфільмРосіяни вкрали «Мавку»: у РФ незаконно показують український мультфільм
Україна збільшила тариф на транзит російської нафтиУкраїна збільшила тариф на транзит російської нафти
Тарифи на холодну воду в Україні: як зміняться найближчим часомТарифи на холодну воду в Україні: як зміняться найближчим часом
Зросла частка проблемних кредитів у банках України — НБУЗросла частка проблемних кредитів у банках України — НБУ
Понад півтора мільйона тонн зерна застрягла у порту «Південний» – президент Зеленський знає, де підскочать ціни на їжуПонад півтора мільйона тонн зерна застрягла у порту «Південний» – президент Зеленський знає, де підскочать ціни на їжу
США ще на рік продовжили призупинення мит на українську стальСША ще на рік продовжили призупинення мит на українську сталь
Последние новости
Подгружаем последние новости