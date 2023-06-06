ЄК продовжила заборону імпорту українського зерна до 5 країн ЄС

Європейська комісія продовжила дію заборони імпорту української пшениці, кукурудзи, ріпака та соняшника до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини до середини вересня. Про це йдеться у публікації видання Dziennik Gazeta Prawna, передають Українські Новини.

Заборона імпорту

«Європейська комісія продовжила заборону ЄС на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпака та соняшника з України до середини вересня. Вона набула чинності 2 травня та замінила собою односторонні рішення про заборону ввезення, запроваджені країнами, що межують з Україною, у тому числі Польщею», — йдеться в публікації.