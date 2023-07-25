РФ запроваджує заборону на ввезення готової продукції з риби з недружніх країн
Заборона також торкнеться готової продукції з морепродуктів.
РФ забороняє імпортувати готову продукцію з риби та морепродуктів з недружніх країн. про це повідомляє "
Таке рішення ухвалив уряд РФ в рамках реалізації комплексу заходів реагування на дії недружніх країн. Поки що заборона діятиме до кінця 2023 року.
За повідомленням видання, Мінекономрозвитку РФ підкреслює, що відмова від ввезення продукції з риби та морепродуктів з ЄС, США та Норвегії дасть змогу заповнити ніші вітчизняним виробникам. Виробничі потужності вітчизняних компаній можуть повністю задовольнити потреби внутрішнього ринку.
"У російських компаній з'явиться можливість нарощувати обсяги виробництва, розширювати асортимент і збільшувати кількість робочих місць", - заявляє Мінекономрозвитку РФ.