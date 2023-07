Наступні два роки будуть складними для Африки через блокування українського зерна – британська розвідка

На саміт до Путіна приїхало значно менше лідерів Африки, ніж зазвичай.

Росія провела конференцію «Росія-Африка» через десять днів після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи, а участь у ній взяли 17 глав африканських держав, у порівнянні з 43 під час останньої такої події, зазначають аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії, інформує ZN.ua .

Експерти зазначають, що Чорноморська зернова ініціатива дозволила експортувати 30 мільйонів тон українського зерна до Африки, забезпечивши необхідними продуктами харчування такі країни, як Ефіопія, Кенія, Сомалі та Судан.

«Окрім прямого зриву поставок, російська блокада України також призводить до зростання цін на зерно. Наслідки війни в Україні майже напевно посилять продовольчу небезпеку в Африці щонайменше на наступні два роки», - кажуть аналітики.