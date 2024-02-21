Іспанія наздоганяє Польщу за обсягами українського експорту

За обсягами українського експорту Іспанія майже зрівнялася з Польщею, яка в січні цього року залишилася найбільшим експортним партнером України, попри блокаду кордону. Про це повідомив голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев.

Іспанія наздоганяє Польщу за обсягами українського експорту

«Хочу звернути увагу на зростаючу вагу Іспанії в експорті, яка у січні цього року майже наздогнала Польщу як напрямок №. Вага цієї країни почала збільшуватись після введення ембарго на агропродукцію з боку сусідніх країн ЄС», — написав нардеп.

За підсумками 2023 року, зазначив він, Іспанія разом із ФРН посіла п'яте місце за обсягами українського експорту, а позитивний баланс торгівлі з нею сягнув $1,12 млрд, що було другим найкращим результатом після Румунії.

«Баланс зовнішньої торгівлі товарами Польщі із нами був і залишається глибоко позитивним для поляків (+$0,24 млрд у січні 2024), тому дзеркальні обмежувальні дії наших фермерів і виробників матимуть дуже негативний ефект для польських виробників», — додав політик.





Интересные новости
В Україні заборонили вилов щукиВ Україні заборонили вилов щуки
Іспанія наздоганяє Польщу за обсягами українського експортуІспанія наздоганяє Польщу за обсягами українського експорту
В Україні знизилась ціна на капустуВ Україні знизилась ціна на капусту
Росія програла суд на $50 млрд по справі ЮКОСа - остаточне рішенняРосія програла суд на $50 млрд по справі ЮКОСа - остаточне рішення
У Німеччині викрили російсько-євразійську мережу компаній з відмивання грошейУ Німеччині викрили російсько-євразійську мережу компаній з відмивання грошей
Блок рекламы


Похожие новости
Болгарія заборонила ввезення українського соняшнику на кілька місяцівБолгарія заборонила ввезення українського соняшнику на кілька місяців
Наступні два роки будуть складними для Африки через блокування українського зерна – британська розвідкаНаступні два роки будуть складними для Африки через блокування українського зерна – британська розвідка
Кулеба закликав ЄС розширити альтернативні шляхи для експорту зерна з УкраїниКулеба закликав ЄС розширити альтернативні шляхи для експорту зерна з України
ЄК продовжила заборону імпорту українського зерна до 5 країн ЄСЄК продовжила заборону імпорту українського зерна до 5 країн ЄС
Падіння неминуче: аграрії спрогнозували рівень врожаю та експорту у новому сезоніПадіння неминуче: аграрії спрогнозували рівень врожаю та експорту у новому сезоні
Як змінився товарообіг України: топ-3 товарів, що експортуються та імпортуютьсяЯк змінився товарообіг України: топ-3 товарів, що експортуються та імпортуються
В Україні збираються вирощувати стільки соняшника, що вже хочуть будувати олійний трубопровід в ПольщуВ Україні збираються вирощувати стільки соняшника, що вже хочуть будувати олійний трубопровід в Польщу
Власник українського "Сенс Банку" та російської "Альфа-Груп" йде з РосіїВласник українського "Сенс Банку" та російської "Альфа-Груп" йде з Росії
Експортувати електроенергію до Європи заважає неврегульованість нормативної бази - «Укренерго»Експортувати електроенергію до Європи заважає неврегульованість нормативної бази - «Укренерго»
Україні вдалося розблокувати транзит агропродукції через ПольщуУкраїні вдалося розблокувати транзит агропродукції через Польщу
Последние новости
Подгружаем последние новости