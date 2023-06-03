Падіння неминуче: аграрії спрогнозували рівень врожаю та експорту у новому сезоні

Вражай зернових та олійних орієнтовно буде меншим на 5 млн тонн.

Українська зернова асоціація спрогнозувала рівень урожаю за підсумками поточного року. Україна збере 68 млн тонн зернових та олійних у 2023 році, що на 5,3 млн тонн менше, ніж у 2022 році та на 36% менше, ніж у довоєнному 2021 році (106 млн тонн), йдеться у повідомленні УЗА, інформує ZN.ua .

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Падіння обсягів майбутнього врожаю зумовлене: окупацією частини території України, замінуванням, веденням бойових дій, а також нестачею коштів та інших ресурсів у аграріїв для повноцінної посівної кампанії та вирощування врожаю.

За оцінкою УЗА, загалом буде засіяно близько 19,5 млн га в порівнянні з 25 млн га в попередні роки. За даними Мінагрополітики , на 1 червня вже засіяно 12 млн га.

Експорт з України за цих умов у новому сезоні 2023/2024 може становитиме 43,9 млн тонн. У поточному сезоні (який закінчиться 30 червня 2023 року) експорт може досягти 56,4 млн тонн за умови збереження морського шляху експорту.

Врожай пшениці в Україні у 2023 році може становити лише 17,9 млн тонн (у 2022 році було 20,2 млн тонн, а у 2021 – рекордні 33 млн тонн) за умови зменшення посівних площ під пшеницею більш ніж на 2 млн га. Такого врожаю більш ніж достатньо для забезпечення внутрішнього попиту та продовольчої безпеки країни. Експорт пшениці у 2023/2024 маркетинговому році (МР) може становити близько 15 млн тонн.

Оцінка врожаю ячменю у 2023 році – 4,4 млн тонн (у 2021 – 10,1 млн тонн, а у 2022 – 5,8 млн тонн), а експорт у 2023/2024 МР очікується на рівні 2 млн тонн.

Врожай кукурудзи в новому сезоні очікується на рівні 23,3 млн тонн через зменшення посівних площ під кукурудзою приблизно на 800 000 га (2021 року – 37,6 млн тонн, 2022 – 27,3 млн тонн). Експорт може становити близько 19 млн тонн.

Врожай соняшника у 2023 році очікується на рівні 12,7 млн тонн у зв'язку зі збільшенням посівних площ під ним на 800 000 га (у 2021 – 16,9 млн тонн, 2022 – 11,1 млн тонн). Експорт може становити 1,2 млн тонн. Перероблення соняшнику на олію може досягти 11,5 млн тонн.

Врожай ріпаку в 2023 році оцінюється в 3,8 млн тонн, при цьому експорт 2023/2024 МР очікується на рівні 3,5 млн тонн. Врожай сої очікується на рівні майже 4,4 млн тонн, експорт 2023/2024 МР – 3 млн тонн.