Кулеба закликав ЄС розширити альтернативні шляхи для експорту зерна з України

Є три конкретні маршрути.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз збільшити пропускну здатність альтернативних транспортних коридорів для експорту українського зерна, інформує ZN.ua.

Кулеба закликав ЄС розширити альтернативні шляхи для експорту зерна з України
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Таку заяву очільник МЗС озвучив на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, в якому він взяв участь у онлайн режимі з Ісламабаду в Пакистані.

Кулеба акцентував на тому, що всі альтернативні шляхи вивезення продовольства з України мають працювати на повну потужність без будь-яких обмежень. Зокрема міністр запропонував розвивати перевезення у Дунайському кластері, а також Адріатичному та Балтійському транспортних коридорах.

«У теперішніх умовах варто відкрити всі двері, аніж тримати деякі з них закритими», - підсумував Кулеба


Володимир Дедей, ZN.ua





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