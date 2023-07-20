Кулеба закликав ЄС розширити альтернативні шляхи для експорту зерна з України

Є три конкретні маршрути.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз збільшити пропускну здатність альтернативних транспортних коридорів для експорту українського зерна, інформує ZN.ua .

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Таку заяву очільник МЗС озвучив на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, в якому він взяв участь у онлайн режимі з Ісламабаду в Пакистані.

Кулеба акцентував на тому, що всі альтернативні шляхи вивезення продовольства з України мають працювати на повну потужність без будь-яких обмежень. Зокрема міністр запропонував розвивати перевезення у Дунайському кластері, а також Адріатичному та Балтійському транспортних коридорах.

«У теперішніх умовах варто відкрити всі двері, аніж тримати деякі з них закритими», - підсумував Кулеба