Дефолт переноситься: міністерка фінансів США дає законодавцям ще кілька днів

Нова очікувана дата дає переговорникам від демократичної та республіканської партій більше часу на досягнення компромісу.

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Термін можливого дефолту в США переноситься на 5 червня, заявила міністерка фінансів США Джанет Йеллен у п’ятницю, пише Financial Times, інформує ZN.ua .

Коштів на оплату рахунків вистачить ще на кілька днів, що дасть законодавцям більше часу для досягнення компромісної угоди щодо ліміту державного боргу, котра має запобігти безпрецедентному борговому дефолту.

Раніше Єллен попереджала, що дефолт може відбутися вже 1 червня.

«Грунтуючись на останніх доступних даних, ми оцінюємо, що у Міністерства фінансів буде недостатньо ресурсів для виконання зобов’язань уряду, якщо Конгрес не підвищить ліміт боргу до 5 червня», — написала Йеллен у листі до Кевіна МакКарті, спікера Палати представників.

У листі йдеться, що Казначейство зможе здійснити виплати на суму 130 мільярдів доларів, пов’язані з пенсіями та державним медичним обслуговуванням для людей похилого віку, у перші два дні червня, але це «залишить Казначейство з надзвичайно низьким рівнем ресурсів». Вона додала, що до 5 червня прогнозованих ресурсів казначейства буде вже недостатньо для виконання зобов’язань.

У п’ятницю відбувся черговий раунд переговорів демократів та республіканців щодо угоди , яка передбачає збільшення ліміту запозичень США на два роки, до завершення загальних виборів 2024 року, водночас встановлюючи обмеження, які стримають зростання витрат за той самий період.

Втім, впевненості у досягненні компромісу досі немає.

«Кожного разу, коли відбувається певний прогрес, проблеми, які залишаються, стають дедалі складнішими», — сказав журналістам Патрік МакГенрі, голова Комітету з фінансових послуг Палати представників і один із провідних учасників переговорів від Республіканської партії.

Він додав, що для досягнення угоди може знадобитися «день, два або три».

Водночас, спікер МакКарті мав більш оптимістичний настрій.

«Я збираюся працювати якомога більш наполегливо, щоб спробувати зробити це, отримати максимум прогресу та довести процес до завершення. Я сповнений оптимізму», — сказав він.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва в п'ятницю попередила, що якщо угода не буде досягнута, США потраплять на «незвідану територію» і зіткнуться зі скороченням витрат. Георгієва сказала, що порушення терміну ризикує підірвати довіру до Сполучених Штатів, як до осередку стабільності глобальної фінансової системи.

«Ми всі читали казку про Попелюшку — Попелюшка повинна залишити бал рівно опівночі. І ми зараз в цій точці. Отже, перш ніж наша карета перетвориться на гарбуз, нам варто розібратись із проблемою», — сказала вона.

Після досягнення угоди може знадобитися ще кілька днів на схвалення законодавчого акту Палатою представників, контрольованою республіканцями, і Сенатом, контрольованим демократами, а також на підписання закону Байденом.