Україна отримає від ЄС кілька тисяч сонячних панелей

Україна отримає для громадського сектору 5700 сонячних панелей - потужністю 350 Вт кожна - від італійської енергетичної компанії Enel: ця допомога є першим кроком у ширшій ініціативі ЄС, оголошеній президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн під час її візиту до Києва 2 лютого, повідомляє Міністерство енергетики.

Таке рішення міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив з комісаром ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон та генеральним директором компанії Enel Франческо Старас під час онлайн-зустрічі.

«Поступова децентралізація енергосистеми України є запорукою її безпеки та стійкості до атак з боку Росії. Міністерство енергетики буде спиратися на стимулювання розвитку зеленої енергетики. Сьогодні критично важливо розширити можливості для автономного живлення об’єктів, які забезпечують функціонування країни», - прокоментував Галущенко.