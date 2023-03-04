Україна отримає від ЄС кілька тисяч сонячних панелей

Доставка панелей в Україну має відбутися до літа за логістичної підтримки Механізму цивільного захисту ЄС та Енергетичного співтовариства, інформує ZN.ua.

Україна отримає від ЄС кілька тисяч сонячних панелей

Україна отримає для громадського сектору 5700 сонячних панелей - потужністю 350 Вт кожна - від італійської енергетичної компанії Enel: ця допомога є першим кроком у ширшій ініціативі ЄС, оголошеній президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн під час її візиту до Києва 2 лютого, повідомляє Міністерство енергетики.

Таке рішення міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив з комісаром ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон та генеральним директором компанії Enel Франческо Старас під час онлайн-зустрічі.

«Поступова децентралізація енергосистеми України є запорукою її безпеки та стійкості до атак з боку Росії. Міністерство енергетики буде спиратися на стимулювання розвитку зеленої енергетики. Сьогодні критично важливо розширити можливості для автономного живлення об’єктів, які забезпечують функціонування країни», - прокоментував Галущенко.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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