Не вдвічі, а на на декілька копійок: в "Укренерго" спростували "сенсацію" про підвищення тарифів на електроенергію

Йдеться лише про мінімальне підвищення тарифу на транспортування магістральними мережами, стверджують в "Укренерго", інформує ZN.ua.

Не вдвічі, а на на декілька копійок: в

Ні про яке збільшення з 1 січня вартості електроенергії для бізнесу вдвічі мови взагалі немає. Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі всеукраїнського телемарафону.

За його словами, наразі йдеться про підвищення тарифу на транспортування магістральними мережами на декілька копійок, що складає приблизно 1,3-1,5% вартості електроенергії для бізнесу.

"Сенсація відміняється", - наголосив він.

За словами Кудрицького, На сьогодні кінцева ціна для більшості українських підприємств коливається в межах 5-6 гривень за кіловат-годину.

"І в цю ціну входить як ціна власне виробленої електроенергії на електростанціях, так і тариф на розподіл електроенергії мережами обленерго і тариф "Укренерго", тобто тариф на передачу магістральними мережами", - повідомив Кудрицький.

Нагадаємо, у ЗМІ почала поширюватися інформація, що із січня в Україні заплановано чергове підвищення цін на електроенергію. Плюс начебто піднімуть вартість диспетчерських послуг. Загальне подорожчання при цьому, мовляв, становитиме 107% порівняно з поточними цінами.

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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