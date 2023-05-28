"Думаєте хоч хтось показав розрахунки?": У ВР продовжують критикувати рішення про підвищення тарифів на електроенергію

Перший заступник енергокомітету ВР вважає, що цифри бралися зі стелі.

Перший заступник голови комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявляє про непрозоре процес підвищення тарифів, яке запланували у владі. Про це він написав на своїй сторінці в Телеграм-каналі.

"Стосовно підвищення тарифів на електроенергію. Якщо ви думаєте що хоч хтось показав розрахунки та обґрунтування - ніхто й не збирався", - зазначив депутат.

Раніше Кучеренко також критикував тези, які поширювалися різними експертами, включаючи представників НКРЕКП та Міненерго, що тарифи на електрику для населення в 4 рази нижче ринкових, і навіть те, що їх слід підвищити хоча б вдвічі. За його словами, ці цифри бралися зі стелі, інформує ZN.ua.

«Те що вони дійсно не покривають собівартості — погоджуся. На скільки — треба дивитися розрахунки, а їх не показують. Те що в управлінні та регулюванні енергетиці повний бардак — однозначно. Те що є схеми і є корупція — однозначно», - наголошував він.

Водночас, на початку травня у НКРЕКП розписали складові, за рахунок яких збиралися вчетверо підвищити тарифи на електроенергію для населення. Про це розповідав голова НКРЕКП Ущаповський.

За його словами, економічно обґрунтована ціна на електричну енергію для споживачів (у тому числі — побутових) є значно вищою за фіксовані ціни для побутових споживачів і сьогодні становить понад 6 грн за кВт-год (з урахуванням податку на додану вартість).

У цій цифрі чотири складники:

  • 3,24 грн/кВт-год — середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку на "добу вперед" за березень;
  • 0,43 грн/кВт-год — тариф на послуги з передавання з 1 квітня;
  • 1,32 грн/кВт-год — середньозважений тариф на послуги з розподілу електроенергії для другого класу напруги;
  • 0,115 грн/кВт-год — середньозважений тариф на послуги постачальника універсальних послуг;а також 20% ПДВ.

Тобто, частина причин - це тарифи, які раніше підвищила сама ж НКРЕКП.


Лія Ільченко, ZN.ua





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