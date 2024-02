Росія програла суд на $50 млрд по справі ЮКОСа - остаточне рішення

Справа розглядалась майже два десятиліття

Росія не змогла скасувати рішення в Нідерландах, яке зобов’язало б російський уряд виплатити 50 мільярдів доларів у справі про банкрутство ЮКОСа – однієї з найбільших колись корпорацій Росії і лідера у нафтогазовій галузі РФ . Відповідний позов відхилив апеляційний суд Амстердама. Таким чином у судовій тяганині, що тривала майже два десятиліття поставлено остаточну крапку повідомляє Bloomberg, інформує ZN.ua .

© ЮКОС/wikipedia.org

Водночас видання вказує, що це рішення навряд чи буде одразу виконане і відповідні активи отримають екс-акціонери ЮКОСу. Російська влада неодноразово повідомляла, що не вважає себе зобовязаною виконувати відповідні боргові виплати.

Історія судового розгляду почалась у 2005 році

Три основні акціонери ЮКОСа - Veteran Petroleum Ltd, Yukos Universal Ltd. та Hulley Enterprises Ltd, розпочали арбітражний розгляд проти Російської Федерації у 2005 році. Власники екс-компанії ЮКОС стверджували, що Росія мала політичні мотиви, коли застосувала податкові санкції, що призвели компанію до банкрутства. Держава забрала більшу частину активів ЮКОСа.

Судове рішення на користь акціонерів відбулось у 2014 році. Саме тоді Росію гаазький суд зобов'язав сплатити відповідні компенсації. Частково рішення суду було переглянуте у 2021 році вищим судом Нідерландів. Тепер всі судові інстанції у цій справі пройдені, тому рішення не може бути оскаржено.