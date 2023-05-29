Україна екстрено імпортувала електроенергію з Румунії
Укренерго скористалось аварійною допомогою для покриття вечірнього піку в енергосистемі.
Недостатність загальної потужності українських електростанцій призвела до того, що "Укренерго" довелось брати аварійну допомогу від Румунії під час вечірніх годин пікового навантаження 27 травня. Про це інформує "Укренерго", інформує
«Вчора, 27 травня 2023 року з 21:00 до 22:00 для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативний захід швидкого реагування для балансування енергосистеми».
У повідомленні зазначається, що поки електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів,проте у вечірні години необхідно бережливо споживати електроенергію.
У компанії зазначили, що нічна атака росіян безпілотниками не спричинила нових пошкоджень в енергетичній інфраструктурі магістральних мереж.
Раніше в "Укренерго" спрогнозували, що певний дефіцит в енергосистемі України можливий в середині літа, коли люди почнуть масово включати кондиціонери.
Водночас в парламенті прогнозують, що уряду доведеться підвищити тарифи на електроенергію, щоб українці взимку були зі світлом. Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує збільшити тариф на електроенергію для населення на рівні 2,88 грн/кВт-г (з ПДВ)