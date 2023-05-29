Україна екстрено імпортувала електроенергію з Румунії

Укренерго скористалось аварійною допомогою для покриття вечірнього піку в енергосистемі.

Недостатність загальної потужності українських електростанцій призвела до того, що "Укренерго" довелось брати аварійну допомогу від Румунії під час вечірніх годин пікового навантаження 27 травня. Про це інформує "Укренерго", інформує ZN.ua .

«Вчора, 27 травня 2023 року з 21:00 до 22:00 для покриття вечірнього піку споживання енергосистема України брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії. Аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативний захід швидкого реагування для балансування енергосистеми».

У повідомленні зазначається, що поки електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів,проте у вечірні години необхідно бережливо споживати електроенергію.

У компанії зазначили, що нічна атака росіян безпілотниками не спричинила нових пошкоджень в енергетичній інфраструктурі магістральних мереж.

Раніше в "Укренерго" спрогнозували, що певний дефіцит в енергосистемі України можливий в середині літа, коли люди почнуть масово включати кондиціонери.

Водночас в парламенті прогнозують, що уряду доведеться підвищити тарифи на електроенергію, щоб українці взимку були зі світлом. Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує збільшити тариф на електроенергію для населення на рівні 2,88 грн/кВт-г (з ПДВ)