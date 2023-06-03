Сенат прийняв закон про підвищення держборгу США

Сенат прийняв закон про призупинення обмеження боргу США та обмеження державних витрат до виборів 2024 року. Про це повідомляє Bloomberg.

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У США сенатори проголосували за угоду досягнуту президентом Джо Байденом та керівником республіканської більшості у Палаті представників Кевіном Маккарті про зупинення дії ліміту держборгу до 1 січня 2025 року.

Ініціативу підтримали 63 сенатори, ще 36 проголосували проти. Раніше законопроект схвалили у Палаті представників. Таким чином Конгрес виступив за підвищення ліміту держборгу.

Тепер документ має підписати Джо Байден.

Минулого тижня Байден та лідер республіканців Кевін Маккарті заявили, що дійшли принципової угоди з цього питання. Закон має підвищити ліміт держборгу на два роки, а також обмежити витрати, не пов'язані з обороною, до рівня поточного фінансового року на 2024 та 2025 роки.