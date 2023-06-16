Зеленський підписав закон, що дозволить націоналізувати колишній «Альфа-Банк»

Скоро НБУ повинен розпочати процедуру націоналізації.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками № 9107-1 –«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану». Про це повідомив депутат Ярослав Железняк, інформує ZN.ua .

«Президент нарешті підписав наш законопроект про виведення з ринку системних банків з підсанкційними власниками № 9107-1», - написав він в соцмережах.

Депутат зазначив, що документ вступає в силу через день після опублікування, тобто вже на цьому тижні.

Це означає, що НБУ зобов?язаний в найближчий час розпочати процедуру націоналізації колишнього «Альфа-Банку»