На Дніпропетровщині викрили незаконне виробництво спирту: не сплатили податків на 4 млрд грн

Правоохоронці вилучили 113 тонн спирту.

Бюро економічної безпеки викрило на території Дніпропетровської області осіб, які організували незаконне виробництво спирту з використанням обладнання, що забезпечує його виготовлення в промислових масштабах. Про це повідомляє БЕБ, інформує ZN.ua .

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Під час обшуків БЕБ вилучило 113 тонн незаконно виготовленого спирту та обладнання цілісного майнового комплексу, що включає всі етапи технологічного процесу виготовлення спирту. Сума збитків від несплати акцизного податку та ПДВ складає приблизно чотири мільярди гривень.

Щодоби зловмисники виробляли 20 тонн спирту. За допомогою підземного трубопроводу довжиною приблизно один км, продукцію, виготовлену в обхід закону, перекачували до обладнаного спиртосховища.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів та ч. 3 ст. 212 КК України, що передбачає відповідальність за ухилення від сплати податків.