Україна не у повному обсязі виконала план з погашення держборгу в 2023 році

За 12 місяців план з виплат не реалізували на 4,2%.

Платежі з погашення державного боргу за січень – грудень 2023 року становили 436,5 млрд грн (95,8 % плану), платежі з обслуговування – 247,4 млрд грн (93,3 % плану), повідомляють у НБУ, інформує ZN.ua.

А залучені кошти від розміщень ОВДП за січень – грудень 2023 року дозволили повністю покрити потребу в коштах, необхідних для здійснення платежів з погашення ОВДП.

Раніше ми писали про те, що один фінансовий механізм дозволив не запускати емісію грошей та затримав кошти українців у банківській системі. Упродовж 2023 року уряд України залучив від розміщення облігацій внутрішньої державної позики на аукціонах 401,8 млрд грн, 3,7 млрд доларів та 735,8 млн євро.


Вікторія Подолянець, ZN.ua





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