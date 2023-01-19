Глава Нафтогазу: Компанія незабаром вийде з дефолту

У НАК «Нафтогаз України» працюють над швидким вирішенням проблем з дефолтом компанії та розраховують на досягнення домовленостей щодо реструктуризації до кінця січня. Про це розповів голова правління НАК Олексій Чернишов в коментарі CNBC на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Глава Нафтогазу: Компанія незабаром вийде з дефолту
Фото: hromadske.ua

Реструктуризація боргів

«До кінця цього місяця ми плануємо досягти згоди наших власників облігацій на реструктуризацію. Це зараз відбувається досить інтенсивно. Я планую протягом двох тижнів завершити цей процес», — сказав він.





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