Глава Нафтогазу: Компанія незабаром вийде з дефолту

У НАК «Нафтогаз України» працюють над швидким вирішенням проблем з дефолтом компанії та розраховують на досягнення домовленостей щодо реструктуризації до кінця січня. Про це розповів голова правління НАК Олексій Чернишов в коментарі CNBC на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

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Реструктуризація боргів

«До кінця цього місяця ми плануємо досягти згоди наших власників облігацій на реструктуризацію. Це зараз відбувається досить інтенсивно. Я планую протягом двох тижнів завершити цей процес», — сказав він.