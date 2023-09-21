«Нафтогаз» вийшов з дефолту — Чернишов

Компанія здійснила необхідні платежі.

НАК «Нафтогаз України» вийшов з дефолту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов, інформує ZN.ua .

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«Ми здійснили необхідні платежі за єврооблігаціями 2022/26 відповідно до умов реструктуризації», — написав він.

Влітку 2022 року «Нафтогаз» не розрахувався з інвесторами за єврооблігаціями, що призвело до дефолту.

Компанія НАК «Нафтогаз України» просила власників частини своїх облігацій заморозити борг на два роки, оскільки вторгнення Росії залишило її без готівки.