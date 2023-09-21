«Нафтогаз» вийшов з дефолту — Чернишов

Компанія здійснила необхідні платежі.

НАК «Нафтогаз України» вийшов з дефолту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов, інформує ZN.ua.

«Нафтогаз» вийшов з дефолту — Чернишов
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«Ми здійснили необхідні платежі за єврооблігаціями 2022/26 відповідно до умов реструктуризації», — написав він.

Влітку 2022 року «Нафтогаз» не розрахувався з інвесторами за єврооблігаціями, що призвело до дефолту.

Компанія НАК «Нафтогаз України» просила власників частини своїх облігацій заморозити борг на два роки, оскільки вторгнення Росії залишило її без готівки.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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