Колишнього голову Мінрегіону Чернишова призначили очільником Нафтогазу — ЗМІ

У середу, 3 листопада, Кабінет міністрів призначив Олексія Чернишова на посаду голови правління НАК «Нафтогаз України». Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в уряді.

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«Призначення відбулося на сьогоднішньому вечірньому засіданні», — зазначило джерело.

Пізніше відповідне розпорядження уряду №?983-р з'явилось на Урядовому порталі.

«Призначити Чернишова Олексія Михайловича головою правління акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», — йдеться у документі.

Виконувач обов’язків глави Мінрегіону

Варто зазначити, що Кабмін призначив першого заступника міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського виконувачем обов’язків керівника відомства з 4 листопада.

Відповідне розпорядження №?982-р від 3 листопада оприлюднили на Урядовому порталі.

Нагадаємо

«Мінфін» писав про те, що Чернишов подав заяву про відставку з посади міністра розвитку громад та територій. Він обіймав посаду в уряді Дениса Шмигаля з березня 2020 року.

Раніше Національное агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) закликало не призначати міністра Чернишова керівником Нафтогазу.