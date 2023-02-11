Наглядову раду «Нафтогазу» очолив глава канадської енергокомпанії

Ентоні Маріно вважають фахівцем із 38-річнем стажем в галузі, інформує ZN.ua.

Наглядову раду «Нафтогазу» очолив глава канадської енергокомпанії
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Нещодавно обрана наглядова рада НАК «Нафтогаз України» 10 лютого обрала головою очільника канадської енергокомпанії Tenaz Energy Ентоні Маріно.

Як заявили в пресслужбі НАК, Ентоні Маріно — спеціаліста з розвідки та видобування з понад 38-річним досвідом роботи в нафтогазовій сфері.

Зокрема він обіймав посади виконавчого директора, президента та СЕО міжнародної компанії з розвідки та видобутку вуглеводнів з ринковою капіталізацією $4 млрд Vermilion Energy.

Нині Ентоні Маріно є президентом та CEO енергетичної компанії Tenaz Energy. Впродовж 2002-2020 років працював у наглядових радах та радах директорів шести компаній та організацій.

Як заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов, тепер новообрана наглядова рада Нафтогазу розпочинає свою роботу.

«Впевнений, що попереду на нас чекає багато плідної роботи», — додав він.


Ірина Знась, ZN.ua





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