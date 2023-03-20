Глава Messari спрогнозував зростання біткоїна понад $100 тисяч

Засновник і голова аналітичної компанії Messari Райан Селкіс спрогнозував зростання біткоїна понад $100 тис. до весни 2024 року. На його думку, найближчим часом криза у традиційній фінансовій системі США посилиться, і криптовалюта стане «рятівним колом» для інвесторів.

Глава Messari спрогнозував зростання біткоїна понад $100 тисяч
Фото: coindesk.com

Прогноз аналітика

Відповідно до його «оптимістичного» прогнозу на найближчі 12 місяців, попереду чергові банкрутства банків та повернення ФРС до зниження ставки та кількісного пом'якшення (Quantitative Easing, або QE).

Політика кількісного пом'якшення передбачає покупку на відкритому ринку облігацій, щоб стимулювати економіку за допомогою майже безкоштовної ліквідності.

На цьому тлі курс біткоїна зростатиме, вважає Селкіс. За рік він перевищить позначку $100 тис., оскільки розглядатиметься інвесторами як найкраще рішення в ситуації, що склалася. І великі гравці ринку вкладатимуться в першу криптовалюту швидше, ніж регулятори зможуть перешкодити цьому.

«Головне — просмикнути нитку в голку, щоб компанії мали можливість купувати і захищати його (біткоїн) поряд з нами», — заявив Селкіс.





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