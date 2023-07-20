У Monobank повідомили, що буде з гривнею, і дали пораду майбутнім пенсіонерам

Власник Monobank Олег Гороховський спрогнозував, що буде з гривнею найближчим часом. Він також дав пораду майбутнім пенсіонерам.

Український банкір та бізнесмен дав інтерв'ю українській телеведучій Раміні Есхакзай. Він зазначив, що ситуація з гривнею залишається стабільною під час війни завдяки інвестиціям, які роблять міжнародні партнери. В іншому випадку ми зіткнулися б з більшими проблемами в економіці, ніж зараз.

"Дуже ритмічно надходить допомога та фінансування наших партнерів-донорів. Поки ці надходження продовжуються, гривні нічого не загрожує. Якби нам не допомагали, можливо, курс був би іншим", - зазначив Олег Гороховський.

Колишній топ-менеджер ПриватБанку спрогнозував, що гривня утримуватиме позиції найближчим часом, але не можна забувати, що наша економіка переживає складний період.

Гороховський також зазначив, що багатьом українцям не вистачає грошей до зарплати, і вони змушені брати кредити. Він закликав громадян подбати про старість та подумати, як забезпечити собі комфорт.

Олег Гороховський вважає, що вигідно зберігати заощадження у банках. Це дозволяє накопичувати відсотки та гарантувати збереження коштів. Йому незрозуміло, чому громадяни вважають за краще тримати гроші у вигляді готівки "під подушкою", оскільки в такій формі кошти не приносять жодного прибутку, а лише знецінюються.

"Я вітаю ідею зберігати гроші в банку, це непогана ідея. Я не розумію, як готівкою зберігати більше, ніж мої місячні витрати. Якщо ти працюєш, потрібно мати запас вільних грошей, який потім дозволять комфортно знайти іншу роботу, не погоджуючись на пропозиції, які тебе не цікавлять", - наголосив глава Monobank на YouTube-каналі RAMINA.

Раніше повідомлялося, що Monobank запустив довгоочікувану послугу для самозайнятих українців.