У Monobank повідомили, що буде з гривнею, і дали пораду майбутнім пенсіонерам

Власник Monobank Олег Гороховський спрогнозував, що буде з гривнею найближчим часом. Він також дав пораду майбутнім пенсіонерам.

Власник Monobank повідомив, що буде з гривнею, і дав пораду майбутнім пенсіонерам

Український банкір та бізнесмен дав інтерв'ю українській телеведучій Раміні Есхакзай. Він зазначив, що ситуація з гривнею залишається стабільною під час війни завдяки інвестиціям, які роблять міжнародні партнери. В іншому випадку ми зіткнулися б з більшими проблемами в економіці, ніж зараз.

"Дуже ритмічно надходить допомога та фінансування наших партнерів-донорів. Поки ці надходження продовжуються, гривні нічого не загрожує. Якби нам не допомагали, можливо, курс був би іншим", - зазначив Олег Гороховський.

Колишній топ-менеджер ПриватБанку спрогнозував, що гривня утримуватиме позиції найближчим часом, але не можна забувати, що наша економіка переживає складний період.

Гороховський також зазначив, що багатьом українцям не вистачає грошей до зарплати, і вони змушені брати кредити. Він закликав громадян подбати про старість та подумати, як забезпечити собі комфорт.

Олег Гороховський вважає, що вигідно зберігати заощадження у банках. Це дозволяє накопичувати відсотки та гарантувати збереження коштів. Йому незрозуміло, чому громадяни вважають за краще тримати гроші у вигляді готівки "під подушкою", оскільки в такій формі кошти не приносять жодного прибутку, а лише знецінюються.

"Я вітаю ідею зберігати гроші в банку, це непогана ідея. Я не розумію, як готівкою зберігати більше, ніж мої місячні витрати. Якщо ти працюєш, потрібно мати запас вільних грошей, який потім дозволять комфортно знайти іншу роботу, не погоджуючись на пропозиції, які тебе не цікавлять", - наголосив глава Monobank на YouTube-каналі RAMINA.

Раніше повідомлялося, що Monobank запустив довгоочікувану послугу для самозайнятих українців.


Леся Ловіцька, Тудей





Интересные новости
Уряд планує підняти ціни на алкоголь: вина подорожчають на 60%, віскі на 25%Уряд планує підняти ціни на алкоголь: вина подорожчають на 60%, віскі на 25%
Альтернатива «зерновому коридору»: Литва та Хорватія запропонували допомогуАльтернатива «зерновому коридору»: Литва та Хорватія запропонували допомогу
Під контроль "Нафтогазу" перейшли три облгази ФірташаПід контроль "Нафтогазу" перейшли три облгази Фірташа
Росія увійшла до трійки найбільших торгових партнерів ІндіїРосія увійшла до трійки найбільших торгових партнерів Індії
DP World внесли до списку міжнародних спонсорів війниDP World внесли до списку міжнародних спонсорів війни
Блок рекламы


Похожие новости
Масштабний збій у Monobank: "Щось пішло не так..."Масштабний збій у Monobank: "Щось пішло не так..."
На аукціоні в Лондоні продали дві унікальні картини РембрандтаНа аукціоні в Лондоні продали дві унікальні картини Рембрандта
В оновленому Приват24 додали нову функціюВ оновленому Приват24 додали нову функцію
Податківцю з Полтавської області повідомили про піддозру за прикриття виробництва підробленої горілки на мільйони гривеньПодатківцю з Полтавської області повідомили про піддозру за прикриття виробництва підробленої горілки на мільйони гривень
За розкрадання на будівництві Подільського мосту директору комунального підприємства повідомили про нову підозруЗа розкрадання на будівництві Подільського мосту директору комунального підприємства повідомили про нову підозру
Купували паливо в обхід тендеру та завдали "Укрзалізниці" збитків на 206 млн грн: чотирьом керманичам повідомили про підозруКупували паливо в обхід тендеру та завдали "Укрзалізниці" збитків на 206 млн грн: чотирьом керманичам повідомили про підозру
Бельгія передасть допомогу на €350 тис. постраждалим від підриву Каховської ГЕСБельгія передасть допомогу на €350 тис. постраждалим від підриву Каховської ГЕС
В НБУ спрогнозували, що буде з відсотки за гривневими депозитами та кредитами в банкахВ НБУ спрогнозували, що буде з відсотки за гривневими депозитами та кредитами в банках
Кавуни: що буде з врожаєм баштанних після підриву Каховської ГЕСКавуни: що буде з врожаєм баштанних після підриву Каховської ГЕС
Дефолту в США не буде: Байден підписав закон про ліміт держборгуДефолту в США не буде: Байден підписав закон про ліміт держборгу
Последние новости
Подгружаем последние новости