Глава Банку Англії поки не бачить потреби у створенні цифрового фунта

Глава Банку Англії Ендрю Бейлі поставив під сумнів необхідність створення цифрового фунта. Про це повідомляє Reuters.

Глава Банку Англії поки не бачить потреби у створенні цифрового фунта
Фото: psm7.com

Подробиці

Найближчими тижнями Великобританія має розпочати публічні консультації про те, якими мають бути юридичні атрибути цифрового фунта. Виступаючи перед парламентським комітетом 16 січня, Бейлі засумнівався у необхідності створення національної цифрової валюти (CBDC). На його думку, у країні вже існує ефективна оптова система грошових розрахунків.

«Я думаю, що це відкрите питання, чи потрібна оптова цифрова валюта центрального банку, тому що у нас є оптова система грошових розрахунків центрального банку зі значним оновленням», — сказав Бейлі.

Глава Банку Англії також обережно ставиться до цифрового фунта для використання у роздрібній торгівлі, наприклад, для здійснення платежів. Він зазначив, що планів щодо скасування готівки немає.

«Ми повинні чітко уявляти, яку проблему ми тут намагаємося вирішити, перш ніж захопитися технологією та ідеєю», — сказав він.

Він не переконаний, що роздрібні платіжні системи зараз потребують такого оновлення.

Цифрове євро

Тим часом міністри фінансів єврозони в понеділок заявили, що підтримують продовження підготовчої роботи до потенційного впровадження цифрового євро, яке вивчається Європейським центральним банком.

Цього року ЄС має опублікувати законопроєкт про те, як цифрове євро впишеться до законів блоку.

Міністри заявили, що цифрове євро має доповнювати, а не замінювати готівку, і слід вивчити його «офлайн-функціональність», щоб цифрова валюта сприяла розширенню доступу до фінансових послуг.





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