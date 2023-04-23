Коли повернутись магазини Zara, Bershka та H&M в Україну: великий ритейлер порадував покупців

Inditex Group може розпочати підготовку до відкриття торгових точок вже влітку.

Іспанський рітейлер одягу Inditex Group, який є власником популярних брендів Zara, Bershka та Stradivarius, може повернутися в Україну вже цього літа. Хоча знадобиться ще місяць для підготовки до відкриття, повідомляє "Forbes Україна", інформує ZN.ua .

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За словами голови Української ради торгових центрів (УРТЦ) Максима Гаврюшина, українська Inditex щомісяця порушує питання відкриття в Україні магазинів рітейлера, які простоюють із лютого 2022 року. Якщо Inditex вирішить відновити роботу, підготовка може розпочатися з липня. Відповідно, магазини відкриються у період із серпня по листопад 2023-го.

"Безпека наших співробітників та їхніх сімей залишається пріоритетом. Inditex продовжує розробляти спеціальний план підтримки своїх співробітників та магазинів", – прокоментували у центральному офісі Inditex.

Ще один міжнародний рітейлер – H&M – спочатку планував відновити роботу в Україні після Нового року. Потім шведська компанія вирішила відкрити свої українські магазини лише після закінчення війни. У компанії відповіли на запит журналістів: "Ми слідкуємо за розвитком подій в Україні, але найвищим пріоритетом для нас є безпека наших колег та клієнтів".