Ексголова «Нафтогазу» Коболєв повідомив, що суд зобов’язав його носити електронний браслет ще два місяці

Справа стосується виплати премій за перемогу над «Газпромом».

Вищий антикорупційний суд продовжив ще на два місяці запобіжний захід колишньому голові НАК «Нафтогаз України» Андрію Коболєву. Зокрема він повинен носити електронний браслет, інформує ZN.ua .

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Про це Коболєв написав на своїй сторінці у Facebook. Водночас ВАКС не публікував офіційних повідомлень стосовно цієї події.

За словами ексочільника «Нафтогазу», суд відмовив у трансляції засідання через «недоведеність широкого суспільного інтересу до справи Стокгольмських бонусів», пояснивши це відсутністю запитів від преси.

«Результати допитів незалежних членів Наглядової ради стороною обвинувачення знову не були представлені. Розумних пояснень цьому факту надано не було», - додав Коболєв.

Також запобіжний захід передбачає низку обов’язків для колишнього чиновника, зокрема:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися із м. Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з визначеним колом свідків у справі;

здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон.

Нагадаємо, Коболєва підозрюють в отриманні премії у значно більшому розмірі, ніж дозволяло законодавство. Лише перша частина премії становила 10 млн доларів замість максимально дозволеної законодавством суми виплат у 37,4 млн грн. А після звільнення з посади він отримав в банку під гарантії «Нафтогазу» ще 12 мільйонів доларів.

Під час розгляду в апеляції судді цікавилися у Коболєва, чим обумовлений такий великий розмір премії, адже інтереси Нафтогазу в арбітражі представляла іноземна юридична компанія, яка за свою роботу окремо отримала кілька десятків мільйонів євро. Коболєв розповів, що це саме він підписував документи, приймав ключові рішення і давав особисті свідчення в Арбітражі.