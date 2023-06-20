Пісок для пляжів: у Києві виділили 6,5 млн грн на його закупівлю

Цьогоріч у Києві через загрозу обстрілів вирішили не відкривати купальний сезон. Водночас, київська влада вирішила виділити 6,5 млн грн на закупівлю нового піску для пляжів столиці. Кажуть, що це необхідно для збереження пляжної екосистеми.

Про несподівані витрати з київського бюджету написав у своєму Facebook активіст Олег Симороз.

Як з'ясувалося, столичне комунальне підприємство "Плесо" оголосило тендер на закупівлю піску для київських пляжів. Сума, яку комунальники готові витратити на придбання сипучого матеріалу, становить 6,5 млн гривень. І це при тому, що цьогоріч в столиці не планують офіційно відкривати купальний сезон, адже Київ ледь не щодня ворог обстрілює з усіх видів озброєння. А на пляжах та поблизу них, як правило, немає ніяких укриттів. Отже, перебувати на березі річки під час обстрілу вкрай небезпечно.

Навіщо тоді свіжий пісок для облагородження пляжних зон, та ще й за такі грошиська – невідомо. З таким запитанням Олег Симороз звернувся до мера Віталія Кличка.

"Для тих, хто в танку, нагадую, що в країні війна! У нас дві бригади ТРО ЗСУ з Києва на фронті постійно потребують допомоги з дронами, автомобілями тощо. Припиніть неадекватне нецільове використання коштів киян! Це вже просто неможливо", пише активіст.

У КМДА не забарилися з відповіддю. Перш за все, у міській адміністрації перелічили, які пляжі мають намір підсипати "золотими пісками", купленими за мільйони гривень. Новий піщаний покрив планують організувати на таких пляжах: "Центральний", "Предмісна Слобідка", "Тельбін", "Пуща-Водиця", "Троєщина" та "Райдуга".

У КМДА також пояснили, що підсипання піску на пляжах необхідно провести незалежно від того, буде пляжний сезон чи ні. Кажуть, що весняне водопілля, яке цьогоріч спостерігалося на Дніпрі та його притоках, змило добрячий шар піску зі столичних пляжів. Якщо його не відновити, то можна втратити прибережну екосистему: вода підмиє корені дерев, що ростуть на берегах, а також поставить під загрозу існування інших зелених насаджень.

"В результаті підтоплень території ряду пляжів відбулося руйнування поверхні піщаного покриву, що може призвести до пошкодження кореневої системи дерев і зелених насаджень, а в подальшому — до загибелі рослинності та погіршення екологічного стану в цілому. Аби запобігти цьому, а також для відновлення природного шару піщаного покриву і проводяться роботі із санітарного підсипання піску, і це є доцільними навіть в умовах, коли пляжний сезон не відкривається", — пояснила адміністрація "Плеса".

Звісно, у цьому питанні можуть поставити крапку лише професійні екологи. Може й насправді без свіжого шару піску прибережні дерева та кущі не виживуть ніяк. Втім, аргументи від "Плеса" трохи скидаються на ті, якими тлумачили закупівлю партії барабанів і дорогих овочерізок для бомбосховищ.