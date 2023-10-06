Міноборони та МВС виділили майже 300 млрд грн

Внесено зміни до держбюджету.

Верховна Рада переглянула бюджет-2023, збільшивши видатки на 322,6 мільярда гривень. Планується, що 211 млрд з цієї суми отримає Міністерство оборони, а 79 млрд – Міністерство внутрішніх справ. Про це повідомив депутат Ярослав Железняк, інформує ZN.ua.

Згідно з ухваленим законопроектом збільшуються видатки на:

• Міністерство оборони – на 211 млрд грн;

• Міністерство внутрішніх справ – на 79 млрд грн;

• Міністерство соціальної політики – на 16,5 млрд грн;

• Міністерство закордонних справ – на 1,3 млрд грн;

• Міністерство стратегічних галузей промисловості – на 4,3 млрд грн;

• Службу безпеки України – на 4,2 млрд грн;

• Головне управління розвідки Міністерства оборони – на 2,5 млрд грн;

• Міністерство освіти – на 572 млн грн;

• Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації – на 570 млн грн;

• Службу зовнішньої розвідки – на 500 млн грн;

• Управління державної охорони – на 230,5 млн грн;

• Міністерство енергетики – на 350 млн грн;

• Бюро економічної безпеки – на 219 млн грн.

Як зауважив депутат, вперше в історії незалежності України идатки загального бюджету вперше перевищать 3,39 трлн грн, а дефіцит держбюджету складе 2 трлн грн.

Чиновники, які цьогоріч в один голос говорили про потребу в швидкому відновленні, планують 2024-го суттєво скоротити ці видатки.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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