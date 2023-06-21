НБУ зобов’язав банки та обмінники приймати зношені банкноти іноземної валюти

Відмова приймати такі банкноти може призвести до чималого штрафу.

НБУ зобов’язав банки та обмінники приймати зношені банкноти іноземної валюти, повідомляє пресслужба Національного Банку України, інформує ZN.ua.

НБУ зобов’язав банки та обмінники приймати зношені банкноти іноземної валюти
© unsplash/timbatec

Так, регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання.

«Усі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив «людського фактору» на визначення ступеня зношеності банкноти», — йдеться в повідомленні.

Національний банк наголосив, що не встановлював жодних обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти і їх номіналу. Навпаки – нормативно-правовими актами НБУ банкам та небанківським фінансовим установам прямо заборонено встановлювати будь-які подібні обмеження.

«В разі порушення такі дії розцінюватимуться не лише як недотримання регуляторних вимог НБУ, але і як потенційна ознака шахрайської діяльності», — наголошується у повідомленні регулятора.

Зокрема, в залежності від рівня вчиненого правопорушення, Нацбанк застосовуватиме до порушників заходи впливу, які передбачають максимальний розмір штрафу для банків – у розмірі до 400 000 гривень (планується його збільшення за суттєві порушення), для небанківських фінансових установ – у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи.

Водночас, у Нацбанку уточнили, що йдеться про всі без винятку банкноти іноземної валюти, крім значно зношених чи пошкоджених.

З банкнотами, які мають ознаки значного зношення (перелік ознак – у довідковій інформації), мають здійснюватися операції інкасо за тарифами банків та небанківських фінансової установ. Банки та небанківські установи, які проводять такі операції, повинні обов’язково розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот, тарифи інкасо.

Довідка ZN.UA
Банки та небанківські фінансові установи повинні приймати на інкасо виключно: 1) банкноти іноземної валюти, які набули під час обігу одну або кілька ознак значного зношення/пошкодження: розірвані (розрізані) на частини; із пошкодженими елементами дизайну та захисту (видалені цифрові чи текстові позначення номіналу, зображення портрета, оптично-змінні елементи захисту, захисні стрічки); зі зміненим первісним кольором паперу та/або зображень; із локальними забрудненнями (плямами), уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує половину площі банкноти; із загальними забрудненнями, уключаючи ті, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях; обпалені, пропалені, трухлі (пошкоджені внаслідок тривалої дії вологи, різних рідин, хімікатів або з ознаками гниття); мають явні друкарські недоліки; 2) банкноти, які вилучені іноземною державою з обігу після дати, оголошеної банком-емітентом відповідної валюти (за наявності згоди банку-кореспондента відповідної держави на обмін цих банкнот).


Микита Ткаченко, ZN.ua





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