НБУ зобов’язав банки та обмінники приймати зношені банкноти іноземної валюти
Відмова приймати такі банкноти може призвести до чималого штрафу.
НБУ зобов’язав банки та обмінники приймати зношені банкноти іноземної валюти,
Так, регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання.
«Усі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив «людського фактору» на визначення ступеня зношеності банкноти», — йдеться в повідомленні.
Національний банк наголосив, що не встановлював жодних обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти і їх номіналу. Навпаки – нормативно-правовими актами НБУ банкам та небанківським фінансовим установам прямо заборонено встановлювати будь-які подібні обмеження.
«В разі порушення такі дії розцінюватимуться не лише як недотримання регуляторних вимог НБУ, але і як потенційна ознака шахрайської діяльності», — наголошується у повідомленні регулятора.
Зокрема, в залежності від рівня вчиненого правопорушення, Нацбанк застосовуватиме до порушників заходи впливу, які передбачають максимальний розмір штрафу для банків – у розмірі до 400 000 гривень (планується його збільшення за суттєві порушення), для небанківських фінансових установ – у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи.
Водночас, у Нацбанку уточнили, що йдеться про всі без винятку банкноти іноземної валюти, крім значно зношених чи пошкоджених.
З банкнотами, які мають ознаки значного зношення (перелік ознак – у довідковій інформації), мають здійснюватися операції інкасо за тарифами банків та небанківських фінансової установ. Банки та небанківські установи, які проводять такі операції, повинні обов’язково розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот, тарифи інкасо.