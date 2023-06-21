Відмова приймати такі банкноти може призвести до чималого штрафу.

НБУ зобов’язав банки та обмінники приймати зношені банкноти іноземної валюти, повідомляє пресслужба Національного Банку України, інформує ZN.ua .

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Так, регулятор заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам у обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена з використанням відповідного обладнання.

«Усі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну. Це виключає вплив «людського фактору» на визначення ступеня зношеності банкноти», — йдеться в повідомленні.

Національний банк наголосив, що не встановлював жодних обмежень щодо року випуску банкнот іноземної валюти і їх номіналу. Навпаки – нормативно-правовими актами НБУ банкам та небанківським фінансовим установам прямо заборонено встановлювати будь-які подібні обмеження.

«В разі порушення такі дії розцінюватимуться не лише як недотримання регуляторних вимог НБУ, але і як потенційна ознака шахрайської діяльності», — наголошується у повідомленні регулятора.

Зокрема, в залежності від рівня вчиненого правопорушення, Нацбанк застосовуватиме до порушників заходи впливу, які передбачають максимальний розмір штрафу для банків – у розмірі до 400 000 гривень (планується його збільшення за суттєві порушення), для небанківських фінансових установ – у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи.

Водночас, у Нацбанку уточнили, що йдеться про всі без винятку банкноти іноземної валюти, крім значно зношених чи пошкоджених.

З банкнотами, які мають ознаки значного зношення (перелік ознак – у довідковій інформації), мають здійснюватися операції інкасо за тарифами банків та небанківських фінансової установ. Банки та небанківські установи, які проводять такі операції, повинні обов’язково розмістити в касі в доступному для клієнтів місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот, тарифи інкасо.