Апеляція ВАКС арештувала колишнього гендиректора ДП "СЕТАМ" за масштабні махінації

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду України у вівторок, 21 лютого, змінила запобіжний захід для колишнього генерального директора держпідприємства "СЕТАМ" Віктора Вишньова, який підозрюється в участі в корупційній схемі щодо продажі арештованого майна, яке перебувало в розпорядженні АРМА, за заниженою вартістю. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Telegram .

Так, фігуранта справи відправили під варту з альтернативою застави в розмірі 13 420 000 гривень. Підозрюваного арештували в залі суду.

"Заслухавши доводи сторін, суд апеляційної інстанції частково задовольнив апеляційну скаргу прокурора САП на рішення суду першої інстанції, яким вказаному підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді застави. Апеляційні скарги сторони захисту суд залишив без задоволення", – уточнили в повідомленні.

У САП не уточнили, до кого з ексочільників ДП "СЕТАМ" було застосовано згаданий запобіжний захід. Однак, згідно з грудневим повідомленням НАБУ щодо розслідування справи, йдеться про Віктора Вишньова, який керував підприємством у 2016-2020 роках, – йому повідомили про підозру 29 грудня.