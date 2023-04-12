Махінації на 500 мільйонів: НАБУ оголосило в розшук ексглаву Фонду держмайна Сенниченка

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук ексголову Фонду державного майна Дмитра Сенниченка та його спільників у справі заволодіння коштами АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Махінації на 500 мільйонів: НАБУ оголосило в розшук ексглаву Фонду держмайна Сенниченка
Фото: slovoidilo.ua

Колишнього голову ФДМУ Сенниченка розшукують, оскільки той не з'являвся на виклики. Разом із ним розшукують: Павла Присяжнюка, Андрія Гмиріна, колишнього виконувача обов'язків директора ОГХК Артура Сомова, колишнього в.о. директора ОПЗ Миколу Парсентьєва, а також власників компанії «Агро Газ Трейдінг» Володимира Колота та Олександра Горбуненка.





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