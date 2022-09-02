Концерн Shell вийшов із проекту "Сахалін-2"

Англо-голландський концерн Shell став єдиним учасником "Сахалін-2", який залишає проект після націоналізації активів компанії "Сахалін Енерджі" та передачі прав оператора проекту до ТОВ "Сахалінська енергія", повідомляє "Голос Америки" .

Shell належало 27,5% у "Сахалін-2". Інші учасники проекту зберегли свої частки: "Газпром" (50% плюс одна акція), а також японські Mitsui (12,5%) та Mitsubishi (10%).