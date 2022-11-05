Концерн «Укроборонпром» налагодив виробництво 122-мм і 152-мм боєприпасів

Державний концерн «Укроборонпром» налагодив виробництво артилерійських боєприпасів калібру 122 мм та 152 мм. Про це у п’ятницю, 4 листопада, під час брифінгу в медіацентрі «Україна-Укрінформ» повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Я маю надію, що протягом декількох місяців вони реалістично збільшать свої об'єми. Зобов'язання вже є. Ми вже випробували їхні вироби, вони працюють і будуть працювати на полі бою», – сказав Олексій Резніков.