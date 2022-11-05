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2022-11-05
Концерн «Укроборонпром» налагодив виробництво 122-мм і 152-мм боєприпасів
ЗСУ вже використовують їх на полі бою – наявна артилерія радянського зразка не простоює дарма, інформує
Державний концерн «Укроборонпром» налагодив виробництво артилерійських боєприпасів калібру 122 мм та 152 мм. Про це у п’ятницю, 4 листопада, під час брифінгу в медіацентрі «Україна-Укрінформ»
«Я маю надію, що протягом декількох місяців вони реалістично збільшать свої об'єми. Зобов'язання вже є. Ми вже випробували їхні вироби, вони працюють і будуть працювати на полі бою», – сказав Олексій Резніков.
Юлія Лавришин, ZN.ua