Після майже 20-ріної перерви в Румунії відновлять виробництво пороху і боєприпасів

Новий завод побудують у співпраці зі США та Південною Кореєю, інформує ZN.ua.

Після майже 20-ріної перерви в Румунії відновлять виробництво пороху і боєприпасів
© Defense Express

Румунія у співпраці зі Сполученими Штатами й Південною Кореєю планує побудувати завод із виробництва пороху й боєприпасів, зокрема і для потреб України. Про це в етері румунського телеканалу TVR Info заявив міністр економіки Румунії Флорін Спатару.

За його словами, останній такий завод у країні закрили майже 20 років тому – у 2004-му. Після цього країна імпортувала боєприпаси й порох для потреб своїх збройних сил.

"Тепер ми зробимо більшу виробничу потужність для натівських і ненатівських типів боєприпасів. На додаток до 800 мільйонів леїв (близько 160 мільйонів євро), виділених міністерством економіки, ми також уклали платне партнерство з американськими та південнокорейськими компаніями, щоб розпочати це промислове будівництво", – сказав Спатару.

Він підкреслив, що Румунія впроваджує новий план розвитку економіки і хоче зменшити залежність від імпорту у різних галузях. Дот цього призвели зокрема пандемія коронавірусу й війна в Україні.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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