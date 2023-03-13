Україна налагодить часткове виробництво касет для ядерного палива

Україна планує налагодити часткове виробництво касет для ядерного палива що використовується на атомних електростанціях України, пише у своєму матеріалі для ZN.UA «Енергоатом» шукає партнера для серйозних відносин» Ігор Маскалевич.

Зокрема у грудні 2022 року «Енергоатом» став оператором планованої установки для виробництва тепловиділяючих збірок (ТВС) для ВВЕР-440 та погодив дорожню карту проєкту будівництва цього технологічного комплексу.

Тоді голова НАЕК Петро Котін заявив, що Україна «вже виробляє голівки й хвостовики паливних касет, які пройшли ліцензування американською компанією». За його словами, половину Україна вироблятиме сама, а другу половину поставлятиме Westinghouse.