Україна налагодить часткове виробництво касет для ядерного палива

Щоправда реалізувати проект вийде уже після війни.

Україна налагодить часткове виробництво касет для ядерного палива

Україна планує налагодити часткове виробництво касет для ядерного палива що використовується на атомних електростанціях України, пише у своєму матеріалі для ZN.UA «Енергоатом» шукає партнера для серйозних відносин» Ігор Маскалевич.

Зокрема у грудні 2022 року «Енергоатом» став оператором планованої установки для виробництва тепловиділяючих збірок (ТВС) для ВВЕР-440 та погодив дорожню карту проєкту будівництва цього технологічного комплексу.

Тоді голова НАЕК Петро Котін заявив, що Україна «вже виробляє голівки й хвостовики паливних касет, які пройшли ліцензування американською компанією». За його словами, половину Україна вироблятиме сама, а другу половину поставлятиме Westinghouse.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Электроэнергия в Украине подорожает уже в апрелеЭлектроэнергия в Украине подорожает уже в апреле
«Енергетична суверенність»: Польща вперше самостійно доставила собі скраплений газ«Енергетична суверенність»: Польща вперше самостійно доставила собі скраплений газ
Ціни на квартири з первинного ринку: стало відомо, як вони виросли під час війниЦіни на квартири з первинного ринку: стало відомо, як вони виросли під час війни
Квартири у Києві за $20 тисяч: що можна купити у столиці за зовсім невеликі грошіКвартири у Києві за $20 тисяч: що можна купити у столиці за зовсім невеликі гроші
Ілон Маск припустив покупку збанкрутілого Silicon Valley BankІлон Маск припустив покупку збанкрутілого Silicon Valley Bank
Блок рекламы


Похожие новости
Україна перевела половину реакторів АЕС на американське ядерне пальне, але з деякими є проблемиУкраїна перевела половину реакторів АЕС на американське ядерне пальне, але з деякими є проблеми
Перекази заробітчан зменшилися на 14,4% — CASE УкраїнаПерекази заробітчан зменшилися на 14,4% — CASE Україна
Україна розпочала другу посівну за час війниУкраїна розпочала другу посівну за час війни
Україна завершує опалювальний сезон з запасами енергоресурів – МіненергоУкраїна завершує опалювальний сезон з запасами енергоресурів – Міненерго
Україна з початку війни залучила від продажу ОВДП 353 мільярди — НБУУкраїна з початку війни залучила від продажу ОВДП 353 мільярди — НБУ
Україна отримає від ЄС кілька тисяч сонячних панелейУкраїна отримає від ЄС кілька тисяч сонячних панелей
Україна наростила закупівлю цибулі у Польщі у 24 разиУкраїна наростила закупівлю цибулі у Польщі у 24 рази
Україна може експортувати зелений та низьковуглецевий водень в майбутньому — МіненергоУкраїна може експортувати зелений та низьковуглецевий водень в майбутньому — Міненерго
Україна торік найбільше імпортувала агропродукції до Польщі, Румунії та ТуреччиниУкраїна торік найбільше імпортувала агропродукції до Польщі, Румунії та Туреччини
Світовий банк надасть ЄБРР до $200 млн гарантій торговельного фінансування. Україна першою отримає підтримкуСвітовий банк надасть ЄБРР до $200 млн гарантій торговельного фінансування. Україна першою отримає підтримку
Последние новости
Подгружаем последние новости