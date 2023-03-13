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2023-03-13
Україна налагодить часткове виробництво касет для ядерного палива
Щоправда реалізувати проект вийде уже після війни.
Україна планує налагодити часткове виробництво касет для ядерного палива що використовується на атомних електростанціях України, пише у своєму матеріалі для ZN.UA «Енергоатом» шукає партнера для серйозних відносин» Ігор Маскалевич.
Зокрема у грудні 2022 року «Енергоатом» став оператором планованої установки для виробництва тепловиділяючих збірок (ТВС) для ВВЕР-440 та погодив дорожню карту проєкту будівництва цього технологічного комплексу.
Тоді голова НАЕК Петро Котін заявив, що Україна «вже виробляє голівки й хвостовики паливних касет, які пройшли ліцензування американською компанією». За його словами, половину Україна вироблятиме сама, а другу половину поставлятиме Westinghouse.
Ірина Знась, ZN.ua