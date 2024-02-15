Промисловість Німеччини переносить виробництво в Східну Європу – Вloomberg

Перші релоковані виробництва вже є в Польщі та Україні

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Німецька промисловість після піку розвитку, знову кризовому становищі. Намагаючись перебудувати бізнес, німецькі виробничники шукають сприятливий простір для діяльності в країнах Східної Європи, серед яких лідирує Польща. Є перші виробничі потужності і в Україні. Промислові виробництва Німеччини змінюють стратегію і переносять виробництво за межі країни. Німецький бізнес шукає в країнах колишнього соціалістичного табору, включно з Польщею та іншими східноєвропейськими державами, ринок робочої сили та умови для скорочення собівартості продукції, пише Вloomberg, інформує ZN.ua .

Чому промисловий центр Європи переносить виробництво?

Критичної межі виробництво промислової продукції в Німеччині, яку традиційно вважають центром промислового розвитку Європи, досягло 2017 року. З того часу за даними досліджень, кількість і обсяг виробництва стрімко падає. “Поряд із глобальною нестабільністю, політична неспроможність Берліну посилює давні внутрішні проблеми, такі як застаріла інфраструктура, старіння робочої сили та бюрократична тяганина”, – пише Вloomberg. Ще один фактор стрімкого спаду виробництва – переорієнтація китайських промислових споживачів, яка почалась за часів пандемії. Китай почав інтегруватись в інші ринки і неоголошена “економічна війна” з Німеччиною і іншими країнами ЄС призвела до стрімкого скорочення купівлі товарів та послуг.

Одна з проблем економічного сталого розвитку промисловості Німеччини – скорочення знань у точних науках. “За оцінками дослідницького інституту Ifo, погіршення математичних навичок вартуватиме економіці приблизно в 14 трильйонів євро (15 трильйонів доларів) до кінця століття”, – цитує дослідження науковців, видання.

Перспективні напрямки перенесення виробництва

Промисловий бізнес реагує на такі виклики двома способами – закриттям виробничих потужностей та переорієнтацією або міграцією виробництва в інші країни. Перспективний напрямок який став тенденцією – спрямування виробництва в східноєвропейські країни, зокрема чимало нових та перенесених промислових майданчиків відкриваються в Польщі.

“Бундесбанк” вважає, що проблема є, але вона не катастрофічна

Оглядачі ділового видання звертають увагу на оцінку Бундесбанку, де зазначається, що адаптація німецької промисловості відбувається повільно, однак це не призведе до катастрофічних наслідків для економіки Німеччини в цілому. Повільне “згасання” промислового сектора, який наразі складає менш як 20% не зможе створити колапс. Однак лише за умови, що це відбуватиметься поступово, вважають аналітики “Бундесбанка”.

Німецька оборонна компанія Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft почала будівництво сервісного центру бронетехніки в Україні. "На заході України Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft будує ремонтний центр для бронетехніки, яка потребує ремонту, наприклад Leopard 1, які вона постачала", – повідомив німецький депутат Маркус Фабер.