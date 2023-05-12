ЄС пропонує офіційно припинити транспортування російської нафти до Німеччини та Польщі - Bloomberg

Пропозиція буде внесена до 11-го пакета санкцій.

Європейський Союз запропонував формалізувати припинення трубопровідних потоків російської нафти до Німеччини та Польщі. Країнам було дозволено в рамках відступу від санкцій ЄС продовжувати отримувати нафту через північну ділянку нафтопроводу "Дружба". Попри це, обидві країни вже перестали транспортувати нафту, виконавши попередні обіцянки, повідомляє Bloomberg , інформує ZN.ua .

Дозвіл на відступ від санкцій було надано, коли ЄС вирішив заборонити більшу частину імпорту російської нафти в червні 2022 року. Хоча такий крок був би значною мірою символічним, враховуючи, що країни вже фактично зупинили імпорт російської нафти. Саме зупинення імпорту змусило кілька нафтопереробних заводів зайнятися складною логістикою, щоб отримати доступ до альтернативної нафти. Принаймні один із них, завод PCK Schwedt поблизу Берліна, був змушений виробляти менше палива для регіону, який він обслуговує. Винятки для Угорщини, Словаччини та Чехії залишаться в силі.

Німеччина та Польща в середньому імпортували близько 480 тисяч барелів на день через “Дружбу” у 2022 році. Три країни південного маршруту в середньому імпортували майже 290 тисяч барелів на день, цей рівень дуже знизився цього року.

Пропозиція припинити відступ від санкцій буде частиною 11-го пакета санкцій ЄС. Це потребуватиме підтримки всіх держав-членів. Наразі переговори з цього приводу тривають.

Польща наполягала на запровадженні санкцій щодо північного маршруту “Дружби”, оскільки інакше Варшаві було б юридично важко розірвати свої контракти та дотримуватися минулорічної обіцянки припинити імпорт російської нафти. Країна розірвала свій останній контракт на постачання навесні після того, як Росія припинила поставки в лютому.

Після припинення постачання російської нафти, через “Дружбу” пройшла невелика кількість казахської нафти. Про заборону такого транспортування нафти не йтиметься, оскільки імпорт із третіх країн, у тому числі транзит нафти через Росію, дозволений.