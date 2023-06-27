Компанії з США та Німеччини об'єднаються, щоб створити нову РСЗВ на базі HIMARS
Перші поставки розраховані на 2025-й рік.
Lockheed Martin і Rheinmetall об’єднують зусилля, щоб запропонувати Німеччині та іншим країнам Європи нову РСЗВ на базі HIMARS. Про це повідомляє видання
Система GMARS – це колісна артилерійська система, яка замінить застарілі німецькі РСЗВ MARS 2. Нова РСЗВ поєднуватиме в собі шасі Rheinmetall і пускову установку Lockheed Martin. Про це в інетерв’ю виданню Defense News заявив Говард Бромберг, віце-президент і заступник зі стратегії і розвитку бізнесу підрозділу протиповітряної і протиракетної оборони компанії Lockheed Martin.
"Війна, що триває в Україні проти російських військ, продемонструвала попит на нову реактивну артилерію на континенті", – заявив Бромберг.
Німеччина веде переговори з компаніями Rheinmetall і Lockheed Martin з метою знайти заміну своїм системам MARS 2, частина яких була передана Україні минулого року, а решта швидко застаріває.
Після підписання контракту перші п’ять систем GMARS можуть бути доставлені для випробувань і прийняття на озброєння вже у 2025 році.