Компанії з США та Німеччини об'єднаються, щоб створити нову РСЗВ на базі HIMARS

Перші поставки розраховані на 2025-й рік.

Lockheed Martin і Rheinmetall об’єднують зусилля, щоб запропонувати Німеччині та іншим країнам Європи нову РСЗВ на базі HIMARS. Про це повідомляє видання Defense News, інформує ZN.ua.

Компанії з США та Німеччини об'єднаються, щоб створити нову РСЗВ на базі HIMARS
© Андрій Єрмак / Facebook

Система GMARS – це колісна артилерійська система, яка замінить застарілі німецькі РСЗВ MARS 2. Нова РСЗВ поєднуватиме в собі шасі Rheinmetall і пускову установку Lockheed Martin. Про це в інетерв’ю виданню Defense News заявив Говард Бромберг, віце-президент і заступник зі стратегії і розвитку бізнесу підрозділу протиповітряної і протиракетної оборони компанії Lockheed Martin.

"Війна, що триває в Україні проти російських військ, продемонструвала попит на нову реактивну артилерію на континенті", – заявив Бромберг.

Німеччина веде переговори з компаніями Rheinmetall і Lockheed Martin з метою знайти заміну своїм системам MARS 2, частина яких була передана Україні минулого року, а решта швидко застаріває.

Після підписання контракту перші п’ять систем GMARS можуть бути доставлені для випробувань і прийняття на озброєння вже у 2025 році.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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