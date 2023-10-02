Франція страхуватиме свої компанії, які готові інвестувати в Україну

Французька державна страхова компанія Bpifrance Assurance Export страхуватиме французькі компанії, які готові інвестували в Україну і брати активну участь у реконструкції країни, не чекаючи на завершення війни. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Франція страхуватиме свої компанії, які готові інвестувати в Україну
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Страхування ризиків

«Будь-яка компанія, яка працює за французьким законодавством і здійснює довгострокові інвестиції за кордоном в нову або існуючу компанію, або будь-яка кредитна установа, яка надає банківський кредит іноземному підрозділу, має право на це інвестиційне страхування. Воно захищає інвесторів або кредитні установи, які виділяють інвестиційні позики, від ризиків пошкодження майна або невиплат, не передачі, експропріації чи політичного насильства. Страхування покриває до 95% втрат активів інвестора або дебіторської заборгованості», — йдеться в повідомленні.

Крім того, Франція продовжує перемовини з партнерами щодо підтримки економіки України та мобілізації інноваційних фінансових інструментів для відновлення України.

«Ми вели чимало дискусій і перемовин щодо страхування Францією своїх компаній від воєнних ризиків і врешті маємо результат цієї кропіткої роботи. Французьке експортно-кредитне агентство почало надавати гарантії для компаній, які зацікавлені у відбудові України. Ми бачимо пожвавлення зацікавленості з боку французького комерційного сектору у роботі в Україні, тому це рішення — сигнал для французьких компаній про те, що можуть активніше виходити на український ринок», — зазначає перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.





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