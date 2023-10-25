У бюжеті Німеччини на 2024-й рік не вистачає €5 мільярдів для допомоги Україні — ЗМІ

Коштів може не вистачити на посилення ППО, надання бронетехніки та іншої амуніції.

У запланованому бюджеті Німеччини на 2024 рік не вистачає понад п'ять мільярдів євро на допомогу для Україні. Про це повідомляє BILD з посиланням на джерела в Міністерстві оборони, інформує ZN.ua.

У бюжеті Німеччини на 2024-й рік не вистачає €5 мільярдів для допомоги Україні — ЗМІ
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

У розпорядженні журналістів опинився документ, в якому наводиться розрахунок виділених коштів. Як відомо, військова підтримка надається з бюджету "загального фінансового управління". Згідно із записами в ньому, Німеччина на 2024 рік виділила для України чотири мільярди євро.

3,1 млрд виділено на вже обіцяні раніше заходи допомоги. 770 млн зарезервовано для МЗС ФРН на його допомогу Україні. Таким чином, на нові військові проекти в 2024 році залишається лише 120 млн.

Однак потреба набагато вища: у Міністерстві оборони Німеччини очікують від Києва додаткові запити про допомогу на 5,22 млрд євро.

У документі уточнюється, на що слід виділити більше коштів:

  • 880 млн євро - на ППО;
  • 675 млн - на бронетехніку;
  • 935 млн - на захисну екіпіровку;
  • 2,34 млрд - на забезпечення життєздатності техніки (ремонт, запасні частини, логістика).

Остаточно бюджет на 2024 рік мають ухвалити в середині листопада. До цього часу, ймовірно, будуть вестися напружені переговори та відбудеться погодження додаткового фінансування.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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У бюжеті Німеччини на 2024-й рік не вистачає €5 мільярдів для допомоги Україні — ЗМІУ бюжеті Німеччини на 2024-й рік не вистачає €5 мільярдів для допомоги Україні — ЗМІ
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