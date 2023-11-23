В "Українській бронетехніці" розповіли про вітчизняне виробництво мінометів

Триває робота над багатьма новими проектами.

Представник компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас в інтерв'ю Forbes Ukraine розповів про виробництво мінометів та іншого озброєння на потужностях концерну, інформує ZN.ua.

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"Компанія "Українська бронетехніка" випускає лінійку мінометів із 2017 року, зокрема різних калібрів: 82-мм, 120-мм та 60-мм. Ми запустили цю номенклатуру задля диверсифікації продуктової лінійки. Попит на момент запуску був невеликий, але ніша ніким не була закрита. До повномасштабного вторгнення їхні продажі сягали кількох сотень на рік. Після початку великої війни вже поставили понад тисячу мінометів", - каже Бельбас.

Він додає, що 120-міліметровий міномет компанія випробовувала понад два роки, у ході тестування провели понад 5500 пострілів. Зараз цей 120-мм міномет – єдиний серед мінометів українських виробників взято на озброєння армії.

"У цілому на момент вторгнення у нас у процесі було близько 12 дослідно-конструкторських робіт. Серед них: гранатометний постріл 30-мм, гранатометний постріл 40-мм, дослідно-конструкторська робота "Смерека". Більшість робіт проводили з власних обігових коштів", - додає Бельбас.

Ще один напрямок "Української бронетехніки" – мінометні постріли. Компанія поставила ще в 2018–2019 році на озброєння 60-міліметровий мінометний постріл і займалася розробкою 82-мм і 120-мм. Однак з початку повномасштабного вторгнення розробки призупинились.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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